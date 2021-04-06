台鐵2日發生太魯閣號列車嚴重出軌事故，造成50人死亡。但事故發生後，卻有不少綠營網軍側翼開始帶風向，宣稱台鐵會出事故都是國民黨執政時代留下的「黨國餘孽」害的，不是如今執政的民進黨政府的錯。但若攤開數據來看，會發現事情並非1450謠傳，臉書粉專「歷史哥澄清虎」整理台灣近21年3任總統任內的台鐵事故，反而呈現完全不同結果。

臉書粉專「歷史哥澄清虎」指出，該圖表並未列入歷年民眾自己闖入軌道內遭撞的案例，因肇因較難以歸責台鐵或政府，均不予採計，死傷僅統計台鐵碰撞之其他車輛上人員。

臉書粉專 歷史哥澄清虎整理、製圖。(圖/翻攝自 臉書粉專 歷史哥澄清虎)

陳水扁執政時期：

2001年3月12日：3死4傷

2001年7月13日：43傷

2002年7月20日：1死16傷

2003年10月14日：4死37傷

2005年6月21日：15傷

2006年3月10日：5死

2007年6月15日：5死17傷

馬英九執政時期

2012年1月17日：1死22傷

2013年8月31日：17傷

2015年11月6日：9傷

蔡英文執政時期

2016年7月7日：25傷

2018年10月21日：18死215傷(普悠瑪)

2021年2月23日：2死1傷

2021年4月2日：50死200傷(太魯閣號)

粉專指出，陳水扁執政8年台鐵重大事故共7起，共造成18死132傷；馬英九執政8年3起，共造成1死48傷；蔡英文執政5年共4起，共造成69死441傷。粉專質疑，台鐵是交通部的部屬機關，行政院與交通部握有台鐵局長的任免權，那為何民進黨執政時沒有撤換掉有問題的人，藉此避免意外？還是說真相根本是反過來的，因為民進黨執政時都用了不專業的人，才會導致重大意外頻傳？

最後，粉專表示，希望不要每次都只是出事後做做表面功夫，真正該檢討該改進的永遠不做，任由可避免的人禍一再重演。

不少網友看完圖表後紛紛表示，「台鐵真可怕」、「按比例計算，還有3年多...」、「天啊」。

(中時新聞網)