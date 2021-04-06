新冠疫情持續延燒，全球死亡人數突破300萬人，歐洲以及印度等地疫情復燃，雖然美國、英國疫苗接種數快速增加，美國3月非農數據、失業率也創疫情以來最佳，道瓊、標普500指數周一創下新糕，但周二亞股普偏收跌，美股3大期指盤前開低。美股周二(6日)開盤下跌27.17點、以33,500.02點開出。

截至台灣時間晚間9點35分，道瓊指數下跌70.48點或0.21%、暫報33,456.71點；標普500指數下跌5.27點或0.13%、暫報4,072.64點；那斯達克指數下跌9.81點或0.072%、暫報13,695.78點；費城半導體指數下跌12.46點或0.38%、暫報3,292.97點。

4大科技巨頭開盤平盤震盪，特斯拉股價下跌5.51美元或0.80%、暫報685.54美元。台積電ADR股價下跌1.6美元或1.29%、暫報122.88美元；聯電ADR股價下跌0.18美元或1.96%、暫報9.01美元。

10 年期美債殖利率周二開盤跌至1.683%，克里夫蘭 Fed 主席 Loretta Mester先前表示，美債殖利率就算攀升，也顯示經濟復甦強勁表現，一時衝高也是短暫反應。

(中時新聞網)