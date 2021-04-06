統一獅結束「超人力霸王」主題日3連勝，前往新莊球場作客，面對戰績第一的富邦悍將，兩邊派出的先發投手很巧的與7天前一樣，由古林睿煬對上洋投羅力，上次兩人同場交手羅力差點達成無安打比賽，這次則由古林繳出代表性好投，6局無失分加上隊友火力支援，統一獅以6比1拿到4連勝，古林收下本季第2場勝投。

統一獅在首局就先搶分，陳傑憲安打後盜上二壘，接著林焌翰對羅力敲出二壘打，一棒送回陳傑憲，統一獅先馳得點。

4局上半獅隊攻勢再起，林焌翰先被觸身球保送，並成功盜壘，下一棒吳桀睿敲一支內野打攻佔一、三壘，林靖凱敲出滾地球差點形成雙殺打，不過經過電視輔助判決後判定安全上壘，1人出局不過再打下1分，隨後林靖凱盜壘，一開始壘審判定出局，不過獅隊再度要求挑戰，改判林靖凱安全上壘，隨後陳重廷敲安再添1分，獅隊取得3比0領先，獅隊單局用光2次挑戰，且都成功。

古林睿煬前5局都沒讓對手暫上得點圈，第6局一度有維基，連被林益全、蔣智賢敲安，又對林哲瑄保送，富邦悍將攻佔滿壘，不過在經過暫停後，古林讓申皓瑋敲出右外野飛球出局，古林無失分安全下莊，6局是他生涯最多局數，只被敲5安、無失分，另有9次三振，可以說是近年代表作。

統一獅讓羅力5局被敲6安、失3分退場，7局上再有分數進賬，高國慶安打後，林岱安完全逮中林逸翔，敲出左外野2分炮，也是他本季首轟，獅隊分差拉開到6比0領先。

最後統一獅以6比1拿下勝利，也是近期4連勝，目前獅隊僅與戰績龍頭的富邦、兄弟保持半場勝差，假如明天再贏球，戰績排名將超過富邦。

富邦悍將先發洋投羅力。（陳怡誠攝）

統一獅單局2次挑戰都與林靖凱有關。（陳怡誠攝）

(中時 )