國道三號沙鹿匝道口今（6日）上午11時，有民眾目擊一輛堆高機橫倒在路面，險險害用路人撞上，透過行車紀錄器畫面可見，堆高機突然出現在眼前，轎車驚險躲過，所幸未釀災禍。國道警察指出，一輛平板車載著堆高機意外掉落，到場後已對司機開罰3000至1萬8千元不等罰鍰。

國道警察大甲分隊指出，6日上午11時許，一輛平板拖車載著堆高機行經國道三號沙鹿段，不料才剛進入匝道口，堆高機即掉落橫倒在路面，嚇壞後方的駛來的轎車駕駛，所幸後車反應靈敏即時閃避，並未釀成災禍。

透過行車紀錄器可見，堆高機突兀的橫倒在車道，用路人紛紛降低車速閃避，有的行駛在路肩，有的則靠內線行駛，相當驚險，畫面也被轉傳到網路，不少網友直呼「實在誇張」。

國道警察指出，接獲民眾通報後已火速趕赴現場維護交通，同時通知高公局工務人員協助到場清理殘留地面的油汙，並將堆高機拖離道路。對此，肇事拖車駕駛聲稱，並未將堆高機妥善固定，才導致掉落，而警方到場時駕駛已將車輛停放於路肩，等候處置。

國道警方到場後，確認拖板車駕駛違規屬實，已依規開罰。根據道路交通管理處罰條例第30條明定，汽車所載貨物散落、飛散、脫落、第落或氣味惡臭之情形，可處汽車駕駛人新台幣3000元至1萬8千元不等罰鍰。

(中時新聞網)