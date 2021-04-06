高速公路上常有一些危險的突發狀況，稍有不慎可能就會受傷，或是造成更嚴重的後果。一名網友上週回家鄉掃墓，回程走「台61線」西濱快速公路時，目擊前方貨車上辦桌用的紅色大圓桌不斷翻落，就像在射巨大飛盤似的，隨時都有被砸中的危險，驚悚影片PO出後，讓其他網友都看傻眼，也引起警方關注。

一名網友5日在爆料公社PO出一段影片，發文表示，「上週回雲林掃墓後北上回程！61快速道路，邊開邊打桌，是好兄弟要辦桌？」影片中可見，短短31秒內，一共有10個紅色大圓桌接連從貨車車斗翻落，場面看來相當危險，原PO見狀則放慢車速，就怕禍及自身。

網友看完影片全傻眼，紛紛留言吐槽：「不定向飛靶61盃錦標賽」、「跑跑卡丁車施放技能的概念嗎」、「掃墓就是要擺流水席」、「這砸到列車或是遊覽車的話，再幾個交通部長也不夠換」。

橋頭派出所副所長李建邦也在社團內關注到此事，呼籲用路人，如有載運貨物，務必確實綑綁牢固，以免造成貨物飛散，影響其他用路人行車安全。

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(中時新聞網)