在與中國邊境衝突當中倍受印度倚重的飆風(Rafale)戰機最近爆出重大腐敗案，法媒爆料稱，印度空軍以鉅資向法國採購36架法製飆風戰機案中，製造飆風戰機的法國達梭公司(Dassault)涉嫌向印度一家公司支付110萬歐元(合台幣3681萬元)的傭金。

印度《經濟時報》引述法國反腐敗局（AFA）的調查顯示，飆風戰機的交易是在2016年簽署採購協議，而製造飆風戰機的達梭公司在協議簽署後，向印度一家名為Defsys Solutions的公司支付了110萬歐元的傭金。

《環球時報》報導說，印度議會已要求對飆風戰機交易進行徹底調查，並要求總理莫迪作出答覆。不過執政的印度人民黨認為，相關的指控「毫無根據」。

印度國民議會首席發言人蘇里瓦拉（Randeep Surjewala）提到法國線上雜誌Mediapart的報導時說，這已證明印度最大的國防交易中存在腐敗，印度政府為什麼不對包括達索航空公司在內的有關各方採取行動？若不違反國防採購程序，那意味著應該沒有中間人。

印度人民黨領導人和聯盟部長普拉薩德（Ravi Shankar Prasad）以「完全毫無根據」反駁印度議會，否認飆風交易中的有關腐敗指控。他說，印度最高法院已駁回對購買飆風戰鬥機進行調查的要求，印度審計部門也沒有發現任何錯誤。法國媒體有關報導，可能是由於法國企業之間的競爭所致。印度政府拒絕調查的態度，更讓外界認為其中暗藏秘密交易與貪腐情事。

報導指出，法媒Mediapart的報導是基於法國反腐敗局（AFA）的調查，在達成飆風戰鬥機交易後，達索航空公司向印度的中間商Defsys Solutions支付110萬歐元之事，達索航空公司完全無法回答反腐敗局提出的問題。印度國防部亦未對相關報導做出回應。

據公開資料顯示，印度與法國於2016年9月簽訂協議，以約78億歐元(合台幣2610億元)的價格購買36架飆風戰機，並保留以通貨膨脹調整價格再另購18架的採購權。這筆合約內除了戰鬥機，還包括流星(Meteor)超視距空對空導彈等武器裝備與零件。

這份堪稱天價的軍購合同立即在印度國內引起軒然大波，據不完全統計，截止2021年1月，印度空軍已經接收了11架飆風戰機。這批新式戰機與超視距導彈，是印度用來對抗巴基斯坦F-16戰機與中共製造的PL-12空對空導彈的重要武器，在中印邊界軍事對峙期間，印度政府還對新接收的飆風戰機大做宣傳，聲稱能嚇阻中國最新式的殲-20隱形戰機。

(中時新聞網)