一名家住新北的女大生表示，自己在高雄讀大學，通常1個月返家1至2次，她都會從左營搭高鐵至板橋，不過父親得知後無法諒解，認為她這行為相當浪費錢，更問為何不搭客運就好，讓她快受不了，詢問網友搭高鐵南北跑是否真的很過分，而網友卻一面倒支持原PO，更點出優勢，表示搭高鐵省時又較安全。

女網友日前在Dcard上發文表示，她在高雄讀書，目前就讀大學四年級，不過家住新北的她通常1個月返家1至2次，從大一開始到現在，她都是搭乘高鐵回家，但她都會盡量買5折票，就沒買到也會買75折的票，且都是用自己打工的薪水來支付。

不過在父親眼裡，所有花費能省則省，沒有必要花的錢就不要亂花。直到最近某些原因她必須每個禮拜回台北，而父親得知她都搭高鐵回家後，忍不住開始碎念，狂問她為何不搭客運就好，原PO也解釋，她選擇搭高鐵除了省時外，打折後的票價和台鐵只差200多塊，加上台鐵的時常誤點讓她受不了，而不搭客運是因為客運站離學校有一段距離，再加上車程要共要花7個小時，因此完全不考慮。

不過父親一直反對她搭高鐵回家，這讓她相當困擾，於是發文詢問有相同需求的網友們，「請問需要南北來回的大學生，搭高鐵真的很過分嗎？」貼文發出後網友們一面倒支持原PO，更點出優點認為絕對值得，「不會，一點都不會過分，時間就是金錢」、「花錢買安全啊」、「花錢買時間怎麼會過分？」、「妳沒做錯啊，高鐵是用金錢換時間」、「我高雄回嘉義都搭高鐵，生命比錢重要！」

(中時新聞網)