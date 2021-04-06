今年1月全球加密通貨市場價值才剛突破1兆美元，沒想到2個月後就首度突破2兆美元。雖然今年以來比特幣是加密通貨市場膨脹的主要推手，但最新一波漲勢來自以太幣。

加密通貨價格追蹤網站CoinDesk顯示，以太幣在6日亞洲早盤衝上2,151.25美元，創下歷史新高。今年以來以太幣漲幅已超過180％。

自從去年疫情重創全球經濟，使歐美祭出大規模振興計畫以來，比特幣逐漸被投資人視為抗通膨利器，甚至有專家預測比特幣有朝一日將取代黃金，激勵比特幣價格屢創新高，也讓整體加密通貨市場規模快速壯大，因為加密通貨市場規模有超過半數來自比特幣。

今年以來比特幣價格漲幅超過1倍，價格也在3月衝破6.1萬美元大關，再創歷史新高。CoinDesk顯示，比特幣價格在6日盤中上漲2％至58,697.55美元，但近日市場焦點轉向全球市值次高的以太幣。

(工商 )