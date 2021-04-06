馬力歐（右二）飾演分隊長。（公視、myVideo提供）

丁寧飾演氣勢凌人的市長。（公視、myVideo提供）

5月1日將播出的公視年度大戲《火神的眼淚》，先前釋出正式預告及海報，磅礡氣勢讓劇迷引頸期盼，也吸引消防員們紛紛留言「演到心坎裡」、「有血有淚，這就是我們的日常」。6日加碼釋出卡司篇預告，除了溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷四位金鐘、金馬常客領銜主演，還集結了馬力歐、丁寧、李璇、丁強、王琄、林嘉俐、朱芷瑩、、藍葦華、李杏、鄭志偉、江宜蓉、楊銘威、夏騰宏、李沛旭、梁以辰、蘇達、元康、胡釋安、謝章穎、陳鼎中、洪綺陽、柯奐如、黃迪揚等多位實力派演員同台飆戲，讓粉絲驚呼卡司陣容強大。

《火神的眼淚》集結老、中、青三代實力派演員，去年參與賣座國片《孤味》的金馬女配角丁寧，挑戰演出氣勢凌人的市長，金鐘視后朱芷瑩、王琄，還有14歲就以《川流之島》榮獲新進演員獎的陳鼎中、金鐘視帝藍葦華與最佳男配角的蘇達、夏騰宏，出演去年戲劇收視王《我的婆婆怎麼那麼可愛》再創人氣高峰的楊銘威，甚至資深演技派夫妻檔李璇及丁強也都驚喜同框出現在最新預告中。

去年剛拿下金鐘獎最佳男配角的馬力歐，飾演消防隊中的分隊長，他劇中身為長官雖然愛護隊員卻面臨外界批評和質疑，內心糾結難為；近年戲劇作品豐富的馬力歐開玩笑稱自己是「龍套之王」，他笑說：「《火神的眼淚》整個團隊在選角時就花了很大的功夫跟心力，我這次演出最期待的就是跟這些不論是戲劇圈的前輩或是年輕一輩的演員切磋交流一下演技，特別是這次遇到很多有入圍、得過金鐘金馬的演員，雖然我只是來跑跑龍套，但應該也可以算是戲劇圈的『龍套之王』，以一個龍套之王的身份來切磋其實是感到非常驕傲的。」

(中時 )