群組對話流出，台鐵連假前就曾提醒李在1日中午不要施工。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

群組對話流出，台鐵連假前就曾提醒李在1日中午不要施工。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

李是在2日上午8時9分自公司出發，開著滿載廢棄輪胎工程車一路往事發工地前進。（羅亦晽攝）

太魯閣號事故，運安會今天說明初步調查結果，發現肇事工程車司機、義祥工業社負責人李義祥事發前並未將車輛熄火，且現場尚有其他工程車，似乎打臉李先前「一人巡視工地」等說法。此外，也有群組對話曝光，台鐵連假前就曾提醒李在1日中午不要施工，沒想到他2日仍載廢輪胎到工地，才會釀成50死、百餘傷的重大事故。

據悉，台鐵局委外的「鐵路行車安全改善6年計畫-北迴線K51＋170～500山側邊坡安全防護設施工程」，由聯合大地監造、東新營造承包再分包給李義祥，而交通部、台鐵官員及相關工程人員也成立LINE群組，討論工程進度。

台鐵工務段人員在清明連假前，於群組內貼出一張台鐵局的行車電報，下方再貼文字「因應鐵路局清明連假疏運計畫，4月1日中午12時起至6日中午12時止停止施工，請承包商於撤場前進行工區及鐵軌周邊設施安全維護檢查事宜，並請完成『在建工程連假收工前交通、安全、衛生、環保檢查表』，依據檢查項目落實執行，並拍照上傳...」，另還特別註記「本監造所於4／1下午進行工區安全維護複查事宜」。

此外，工務段人員還標記李義祥，要他依新網圖提報施工進度，而他也在4分鐘後回報施工進度；而根據事發現場的職業衛生安全告示牌顯示，李1日當天進行了哪些工作項目，除了「鋼筋作業外」，還有一些應辦衛生事項及特別注意事項。

除了LINE群組對話曝光，事發前的監視器畫面也在今天陸續流出，李是在2日上午8時9分自公司出發，開著滿載廢棄輪胎工程車一路往事發工地前進，沿途行經花蓮市中央路，行駛畫面恰好被沿路的監視器拍下，副駕駛處還疑似有名乘客，但身份不得而知，到工地時約為8時50分。

據悉，台鐵要求工程包商加強邊坡工程、運行鐵道間的安全緩衝，李被監視器拍到當時正準備將廢輪胎運至工地，放置明隧道工程和鐵軌間的緩衝處，倘若營建工程中若有落石降下，輪胎便能即時消能，避免土石噴飛至軌道上，將對列車的傷害降到最低。

不過事故發生後，吊卡車上已無廢輪胎，且事件迄今第5天，愈來愈多跡證顯示，似乎打臉李義祥原本供稱的「一個人到工地巡視」，而是因為施工期限只剩1個月，連假前偷偷趕工，目前檢警已掌握到他2日在工地的原因，目前也陸續擴大搜索、傳喚，蒐尋更多跡證。

(中時 )