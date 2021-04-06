趙露思緊抱迪麗熱巴告白。（愛奇藝國際站提供）

陸劇《長歌行》改編自同名漫畫，由迪麗熱巴、吳磊、趙露思、劉宇寧主演，近日播出趙露思與迪麗熱巴接連哭戲惹哭眾人，迪麗熱巴見母親逝世崩潰、愛徒當人質遭殺痛徹心扉，及趙露思遭迪麗熱巴丟包又被歹徒綁架化作小哭包，網稱她三秒落淚，還為兩姊妹取「巴思光年」CP名。

迪麗熱巴飾演的李長歌，可謂是苦命女主角，劇中生性調皮，母親要她低調一些，她卻瘋狂惹事，氣得狠甩她巴掌；逃亡中被青梅竹馬背叛射箭落入溪中；為保住遭邦國打壓的大唐地盤㮶州出謀又出力，甚至唯一的徒弟遭抓當人質，親眼見他遭敵國刺死，迪麗熱巴也因為被百姓誤會為叛賊拿菜怒丟；網友稱「要準備面紙太虐了」、「我們長歌好可憐」。

趙露思與迪麗熱巴劇中原是感情甚好的堂姊妹，卻因趙露思爸爸奢望太子之位殺害迪麗熱巴父母，迪麗熱巴再也不相信任何人，但趙露思仍對迪麗熱巴情深義重，心疼她被關在廂房偷送食物，卻遭她以匕首挾持絕情相逼，趙露思傷心淚灑為父親道歉：「對不起，若殺我可化解妳心中的恨，我無怨無悔。」兩人二次相遇於逃亡途中，趙露思仍為幫助迪麗熱巴逃脫，甘願當人質相救，離別時趙露思緊抱迪麗熱巴告白：「好想回到從前。」迪麗熱巴心狠回「回不去了」，姊妹CP情絕，趙露思演技爆棚，哭戲虐心讓人心疼。

趙露思戲中意外遭歹徒綁架，與她一起被綁架的女子為了翻牆逃跑，騙她當底層踩上大腿再踩肩膀，成功爬窗逃出屋外後卻不相救，讓她慌得泣不成聲痛苦不已。幕後花絮中，為讓這場戲達最好效果，趙露思一次次蹲下被踩，連續被踩15次，趙露思臉露疼痛還意外叫出聲，為戲努力付出被盛讚敬業。

趙露思與迪麗熱巴戲裡戲外感情好，等戲過程中趙露思聽到迪麗熱巴被工作人員讚力氣很大，兩人一時興起開始比賽腕力，趙露思右手遭迪麗熱巴秒殺，再以左手決賽，趙露思仍吃敗戰，讓迪麗熱巴笑得合不攏嘴。

(中時 )