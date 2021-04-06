統一獅古林睿煬面對富邦悍將6局無失分，不僅是他生涯最多局數，同時也讓他達成首場優質先發，最快球速156公里是生涯新高，此戰他克服開局就容易遇上亂流的「首局症」，前5局甚至沒讓對手上到得點圈，最後球隊以6比1贏球，古林最感謝隊友能突破羅力的投球，讓他上場更安心。

古林過去幾戰常出現首局就失分的狀況，不過此戰他從一開賽就相當穩定，安然度過前5局，只不過第6局出現滿壘危機，教練團喊出暫停後讓古林冷靜下來，順利拿下第3出局數，無失分退場，「今天那兩支安打的配球是我主導的，希望能以最好的東西試著解決對手，後面被連續解決安打，教練喊暫停希望我放慢節奏，重新想對策去守下那半局。」

古林笑說自己是「首局症」解除了，但變成「現在是第6局症」，「6局快投完就出狀況，上一場也是這樣。」不過從開幕戰2局失3分，到此戰6局僅被敲5安、2保送、9三振好投，最快球速156公里出現在第2局，打破個人生涯新高，且用球數進百球時還能維持150公里以上，續航力佳，古林睿煬透露自己在牛棚和賽前都有做小調整，「有收到好的改變，但這是商業機密，休賽季再來聊！」

總教練林岳平也給出稱讚，「搶好球率越來越高，而且是壓低球路的好球。」古林也對此戰自己的表現感到滿意，「球的控制或是搶好球數都做得不錯，比前面幾場做的更好，很開心今天能突破自己。」這是古林生涯首度投滿6局。

賽後古林睿煬特地表達對隊友的感謝，「野手表現很棒，甚至比我還要好，尤其對手是羅力，首局就能突破他，讓我之後能很安心的投球。」古林還笑說，「贏他不容易，但隊友很給力！」

(中時 )