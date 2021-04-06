工紙大廠榮成（1909）回台加碼投資衝業績告捷，在市況熱與紙價好帶動下，台灣市場貢獻營收佔比在3月首度衝高到23％，帶動榮成整體3月合併營收32.55億元、年增34.82％，累計第一季營收111.53億元、年增60.39％，連三季營收站上百億大關。

隨著國內工紙價量齊揚，也帶旺榮成整體獲利表現，自結3月合併營業利益3.24億元，累計第一季合併營業利益10.41億元；3月稅前淨利歸屬母公司1.91億元，稅前盈餘0.15元，累計第一季稅前淨利歸屬母公司6.57億元，稅前盈餘0.51元。

法人表示，榮成在台灣受惠台商訂單回流、外貿連12紅，對工紙紙箱需求看好旺到第二季，加上漲價成功，榮成整體今年上半年有機會賺贏去年全年，去年EPS為0.77元。

榮成過去營運重心擺在大陸市場，去年貢獻營收獲利八成，隨著今年禁廢令落實，成本不利因素消除，榮成開始和陸廠公平競爭，尤其看好搶攻禁塑令取代的龐大市場；另在台灣，隨著二林廠年產能20萬噸新紙機3月開始出紙，三個月內可商轉，同時下半年及明年將陸續完成龍潭紙箱廠、路竹紙箱廠擴廠計畫，增加自有紙箱廠用紙比率，有助提升獲利。

(工商 )