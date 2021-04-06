日經225指數6日收跌1.3％，報29,696.63點，從昨日突破三萬點關卡回落。東證一部指數收跌1.47％，報1,954.34點。投資人急於從近期漲勢獲利了結，加上日本疫情升溫、新增確診病例攀升，市場擔憂第四波疫情若爆發恐對經濟帶來衝擊，導致日股周二下挫。其中，指標企業優衣庫母公司迅銷股價下跌1.5%，軟銀下挫1.12%。

(工商 )