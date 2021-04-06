投資人獲利了結 日股失守三萬點 22:592021/04/06 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日經225指數6日收跌1.3％，報29,696.63點，從昨日突破三萬點關卡回落。東證一部指數收跌1.47％，報1,954.34點。投資人急於從近期漲勢獲利了結，加上日本疫情升溫、新增確診病例攀升，市場擔憂第四波疫情若爆發恐對經濟帶來衝擊，導致日股周二下挫。其中，指標企業優衣庫母公司迅銷股價下跌1.5%，軟銀下挫1.12%。 投資不給力 銀行獲利獨憔悴 投資利益大減百億 經濟數據助威 美股道瓊標普同登歷史新高點 (工商 ) #獲利了結 #日股 #下挫 #萬點 #日經 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》鋼市H2仍看正向 鋼鐵股多頭續攻 12:512021/04/06 財經 群益證券本周看好半導體設備、鋼鐵等四類股 09:002021/04/06 財經 台開7日將被打入全額交割股 喊話國家政策要支持台開 18:202021/04/06 財經 樂觀氣氛加溫 亞股後市看俏 18:012021/04/06 財經 《韓股》外資連4買 韓股連4漲 15:582021/04/06 財經 台股新千金 聯發科來了 13:192021/04/06 財經 《興櫃股》台積電小金雞 采鈺登興櫃股王 11:262021/04/06 財經 海外基金第一季表現 印度、亞股、資源績效亮眼 17:542021/04/06 財經 《半導體》南亞科3月營收創29月高 9日法說 16:152021/04/06 財經 巴菲特連三年發行日圓債 04:102021/04/06 全球財經 慧洋首季自結每股稅前盈餘1.2元 賺贏去年全年 18:432021/04/06 財經 財經熱門新聞 不輸半導體 下一波黑馬股別太早賣 - 財經 美股飆太高逼出泡沫？馬斯克提問 女股神給出答案 - 財經 飆上16600 散戶這回吃掉外資？搶5檔漲價股別被洗掉 - 財經 想買台積電資本支出概念股 專家說看兩指標 - 財經 1分鐘讀財經》友達群創打入特斯拉供應鏈 車載面板市占排名攀升 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。