日本動漫熱潮在台灣不曾停歇，台灣人熱愛的吉卜力與三麗鷗皆帶來讓粉絲振奮的消息，具現動畫世界的「吉卜力樂園」開幕倒數1年，前導活動「吉卜力大博覧會」 7月盛大舉行；東武百貨店池袋本店三麗鷗專區4月底擴大新裝開幕，成為東京最大三麗鷗專賣空間。

（中日新聞社提供）

《龍貓》「龍貓公車」敞開車門迎乘客上車。（中日新聞社提供）

吉卜力樂園為愛知縣將舉行2005年世界博覽會時建立的「小月與小梅的家」工作室場景擴大興建佔地約200公頃、重現《龍貓》等經典實景，距開幕正好1年。前導活動「吉卜力大博覧會」 7月17日起在位於名古屋市的愛知縣美術館開幕，搶先窺探吉卜力樂園面貌。

位於名古屋市的愛知縣美術館。（NAVITIME）

吉卜力世界中飛翔天空的飛行器為展場最大亮點，當中新增經典作品《天空之城》中登場的海盜飛船巨型動態模型，隨飛行螺旋槳旋轉，壯闊姿態懸浮會場，展後就正式成為吉卜力樂園收藏品。《紅豬》《風起》等飛行機也一併搶先展出，《龍貓》實體「龍貓公車」瞪大雙眼現場邀請乘客上車。

該展也展示吉卜力創作手稿、腳本、海報、周邊等眾多首次公開內容，約35年份的吉卜力豐富歷史物件琳瑯滿目，勢必讓吉卜力迷們驚嘆連連。美術館不售該展門票，預售票6月1日起於當地指定售票系統販賣。

東武百貨店池袋本店三麗鷗專區大規模改裝。（三麗鷗提供）

東武百貨店池袋本店將三麗鷗專櫃4月29日改裝開幕，擴大面積約1.3倍，並從7樓移置1樓，成為東京最大三麗鷗專門販售處，HELLO KITTY也化身池袋象徵物貓頭鷹，推出限定周邊。

(中時 )