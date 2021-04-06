台鐵408次太魯閣號2日撞擊一輛邊坡溜逸的工程車，造成半世紀以來最嚴重的鐵路死傷事故，輿論對施工現場的公安規劃頗有微詞。對此，旅遊達人「飛鳥季アスカキ」3日於臉書分享一張日本人在路邊割草的圖片，照片中的安全防護裝置相當完善，痛批「台灣公共工程可否別再便宜行事。」

旅遊達人「飛鳥季アスカキ」3日於臉書上有感而發，他表示，看見太魯閣的新聞實在很難過，但也同時提醒了大家，把自己的工作確實做好，是多麼重要的一件事。

飛鳥季提及，先前曾在日本旅遊時，曾在鴨川看到一幕驚人影像，他目擊工人正在路邊除草，兩人一組，其中一人拿機器除草，另外一人拿著防護網跟著除草工人一同移動。

飛鳥季指出，日本工人的舉動，為的就是避免除草時濺起的草屑與石子傷及路人，他忍不住提問，「請問你有看過台灣工人在除草時，有這樣的安全防護裝置嗎？」

飛鳥季透露，他每次在台灣遇到有工人除草都會急閃避，但他很困惑，為何該避開的是他，而不是施工單位；飛鳥季於文末痛批，「真的很可悲，台灣公共工程可不可以不要再便宜行事，一個便宜行事可能導致嚴重的悲痛結果」。

文章曝光後，不少網友在留言區表示認同，有網友分享，先前開車行經高速公路時，被割草機揚起的石頭砸到玻璃；還有網友說，他曾投訴新竹科學園區路邊割草沒防護，最後被對方嫌多事，感嘆總要「出事才有人重視」；也有網友說，「日本人做事認真嚴謹的態度真的需要學習」，並點出，是日本願意付出高價格執行工程，台灣經常只選擇「最低價」的承包商，當然很難達到相同的標準。

(中時新聞網)