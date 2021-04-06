「漢堡主播」鄭亦真與國民黨內湖區黨部副主委藍恭唯交往1個月，因為遭週刊跟拍的緣故，原本想順勢公開戀情，未料卻在前往男方家中找人時，驚覺自己成了小三，更忍不住淚崩向正牌女友道歉。鄭亦真稍早更現身中天《新聞龍捲風》說明來龍去脈，更語帶玄機地說：「搞不好不只我們兩個(受害者)喔，先跟大家做個預告。」希望受害者可以勇敢站出來發聲。

鄭亦真遭藍恭唯玩弄淪小三，她今(6日)現身節目受訪，也被問及難道她與藍恭唯交往期間沒有發現任何的蛛絲馬跡或女性用品嗎？對此鄭亦真坦言有一次她想去買卸妝棉，藍恭唯就說他有，讓鄭亦真覺得奇怪，但藍恭唯則稱卸妝棉是他姊姊的，因為姊姊常來他家裡。

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鄭亦真更直言，要不是因為週刊跟拍的關係，讓她想說要去藍恭唯家中商量該怎麼回應，她至今仍被對方瞞在鼓裡。她說一開始是藍恭唯室友開的門，接著就看到藍恭唯把房門打開，只露出顆頭，用氣音跟她說：「我房間有人，妳先回去，我等下再打給妳。」至於藍恭唯當下是衣衫不整嗎？鄭亦真並未言明，只點頭同意黃敬平所說「只穿一條內褲」，感嘆真的跟電視劇一樣。

聲明稿於下午傳出，但可能傳送過程導致內容不完整，因此在這發表官方聲明： 首先向各位愛護我的長官們和媒體朋友，致上最高的歉意。 在台灣遭逢408重大傷亡事故的當下，卻為了我個人私事佔用了媒體資源，我真的很抱歉！臺灣目前最重要的新聞不是我，... 由藍恭唯發佈於 2021年4月6日 星期二

鄭亦真後來更與藍恭唯、正牌女友進行了三人談判，她強調正牌女友的衣衫正常「畢竟在裡面那麼久了，不正常也正常」，更爆料藍恭唯以跟她是理念不合、與女友是都在吵架為由，想乾脆跟兩女一次分手，讓她聽完真的受不了了，躲在陽台爆哭打給弟弟訴苦：「怎麼辦，他有女朋友了。」

(中時新聞網)