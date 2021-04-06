有「英國奧斯卡」之稱的英國電影學院獎（BAFTA），第74屆頒獎典禮將於本月11日舉行，大導演李安榮獲終身成就獎，是華人導演史上第一人。

據外媒報導，英國電影學院獎大會公布，李安獲得第74屆英國電影學院獎終身成就獎，主席Marc Samuelson大讚李安多才多藝，「他是一位有膽識、卓越的電影人，在不同類型之間游刃有餘」。

李安曾執導《臥虎藏龍》、《斷背山》、《少年PI的奇幻漂流》等作品，拿過多個主要國際電影獎項，包括兩屆奧斯卡金像獎、兩屆金球獎、兩屆威尼斯影展最佳影片金獅獎以及兩屆柏林影展最佳影片金熊獎。

另外，李安也是目前歷史上唯一曾於奧斯卡獎、英國電影學院獎以及金球獎三大世界性電影頒獎典禮上都獲得最佳導演獎項的華人導演。

「英國奧斯卡」用終身成就獎表揚電影人對電影界的貢獻與成就，歷年得主包括卓別林、伊麗莎白泰勒、亞佛烈德·希區考克、史蒂芬·史匹柏等人。

(中時新聞網)