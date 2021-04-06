《美國之音》（VOA）5日報導，西非奈及利亞東南部的一座監獄遭持有重武裝和炸藥的不明份子攻陷，其中關押的1800多名囚犯逃脫，是西非史上最大規模的集體越獄事件。

根據報導，乘坐小貨卡和巴士，配備火箭推進榴彈（RPG）、機槍、步槍和炸藥的武裝份子，5日凌晨攻入奈及利亞伊莫州（Imo）的奧威瑞監獄（Owerri prison），在與獄警槍戰的同時趁機釋放囚犯。奈及利亞懲教局（Nigerian Correctional Service）稍後確認，共有1844名囚犯自奧威瑞監獄逃脫。

「英國廣播公司」（BBC）指出，逃脫的囚犯中有6人稍後自行返回，另外監獄中有35人拒絕越獄。目前尚無人或組織出面承認犯案，奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）則指控分離主義組織「比亞佛拉在地人」（Indigenous People of Biafra）是幕後黑手，發動此「恐怖主義行為」，要求安全部隊全力緝拿襲擊份子和逃脫的囚犯；不過該組織已否認參與行動，並宣稱布哈里在「說謊」。

《美國之音》指出，奈及利亞是非洲人口最多的國家，監獄經常人滿為患，且有70%的囚犯需在牢裡待上數年，才有辦法接受審判。伊莫州則長期以來都是奈及利亞分離主義的溫床，當地的伊博族（Igbo）不服該國政府統治，今年遭早當地才疑似發生伊博族民兵與軍方之間的衝突，數個安全部隊駐地和車輛遭到襲擊，大批彈藥被盜走，導致該州一度實施宵禁。

(中時新聞網)