外貿協會被指裁撤大陸據點，換取新南向或非洲設置新辦公室，甚至傳出陸委會對此強烈不滿。外貿協會指出，是因廈門聯絡點租約到期，考量業務成熟，讓其歸建廣州代表處，直接負責當地相關業務。未來會動態調整，評估其他地方設新辦事處。

為了開發對岸商機，貿協從2012年起，陸續在大陸設置10個據點，分別是北京、上海、廣州、成都、青島、大連6個代表處，以及廈門、南京、南寧、武漢4個聯絡點。

這次裁撤一度傳出是為了在新南向設新據點，後又說是因為考慮在非洲設新點，預算考量不得不調配。對此貿協證實，厦門聯絡點因辦公室租約到期，已自去年12月31日歸建廣州代表處，該地業務由廣州代表處直接辦理。

至於其他3個聯絡點，該會表示目前都維持正常運作，未來將視業務需要動態調整，設置聯絡員或評估在其他中國大陸城市設置新的辦事處。

貿協指出，為協助國內業者拓銷海外市場，駐外單位設立決策是以我國業者需求、全球經貿趨勢以及產業發展等綜合考量，定期檢視並調整。這次是經考量大陸各聯絡點設立已近十年，各項業務推動已趨成熟，才規劃將聯絡點歸建，由所屬代表處直接辦理所轄區域業務推廣。

(中時 )