圖二：內湖HOLA Kitchen開賣誠意輕食套餐，任選7種口味厚片，搭配一杯咖啡或精選茶飲，成套輕享價99元。（HOLA提供）

圖三：HOLA內湖店規劃全台門市中最大迪士尼聯名專區。（HOLA提供）

圖四：IKEA內湖店即將於28日開幕，到時也會舉行開幕特賣。（翻攝自IKEA官方粉絲頁）

KEA日前於官方臉書專頁宣佈，內湖店即將於28日開幕，也隨之為即將在內湖的家居戰場打開序幕，而特力屋、特力和樂HOLA換新裝並於8日重新開幕，深耕DIY客群的特力集團也以「手作」、「體驗」作為賣點，引導消費者實際體驗品牌商品，如在內湖店打造的複合式HOLA Kitchen，除有外帶輕食外，每個月還會推出廚藝課程、手作體驗，讓消費者親自使用品牌產品製作美食，而特力屋則打造衛浴、油漆、窗簾、工具五金等四大體驗區，藉實戰演練幫助消費者，更快速的選擇適合的商品，也更快上手。

在商品陳列部分，HOLA劃分四大區域如搶攻攻客製商品的窗簾與收納區、全台最大的迪士尼聯名區等，讓消費者更快速找到商品，且又引進50多個國際品牌，利用情境式展示提供消費者更多居家靈感;特力屋則吸取近期經營社區店的經驗，重新更改貨架設計，使選購商品時更便利外，還在賣場入口設置「居家裝修中心」，除展示結合智能配件，如聲控窗簾、燈具外，也提供專案管理師進行一對一的諮詢服務，訴求從商品挑選、施工規劃等細節通通都能一站辦到好。

為慶祝特力屋內湖店重新開幕，HOLA推出開幕日至11日日單筆消費滿2000送200元電子折價券、當日單筆實付滿199元送HOLA 8plus酵素淨科技高效洗衣凝露補充包、當日單筆實付滿1500元，送HOLA雙層捲筒式廚房紙巾60張x 6捲等三重優惠;而特力屋則於即日起至25日針對蓮蓬頭、花灑、龍頭全系列推出9折優惠，衛浴全系列商品及衛浴設備滿1萬再現折500元等優惠。

(中時 )