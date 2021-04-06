由「科技股女股神」之稱Cathie Wood掌管的全球最大的主動型ETF方舟投資（ARK Investment Management, ARK），投資專注在顛覆和破壞式創新，2020年看好特斯拉前景之下大舉投資，並獲得巨大成功，近期再提特斯拉股價5年可能價值 3000 美元，引發熱議。對此，特斯拉執行長馬斯克透過推特詢問Cathie Wood美股近況，雙方討論引發網友關注。

由於ARK對於投資特斯拉與比特幣發表許多言論，該機構曾於3月底發布報告指出，預估2025年，特斯拉將達7000億美元營收、1670億美元現金流，以及760 億美元EBITDA(稅前息前折舊前淨利)。

標普500指數連日創高，顯見10年期美債殖利率陡升影響已經鈍化，但也有許多專家警告，目前走勢與歷史上許多泡沫情況雷同，擔憂美股泡沫若被戳破，包括通膨率直升、美國聯準會(Fed)開始縮表等情況，將導致金融市場出現震盪。

馬斯克5日推文詢問Cathie Wood，標普500指數市值相對於國內生產毛額(GDP)比率已經高到超乎平常水準，她會如何看待？Cathie Wood表示，GDP統計在工業革命後不時更新計算方法，但顯然已經跟不上數位化時代。在生產力大幅提升下，實質GDP成長率比經濟報告還要更高，通膨率則是更低，顯示盈餘品質(quality of earnings)有所提升。

Cathie Wood表示，若通縮力量讓長天期公債殖利率壓下，未來自由現金流折現率可能會低到難以想像，這早在1990年代科技泡沫就已經出現，當今投資人在科技時代還未正式準備好前就開始追逐，才會有成本過高的風險存在。Cathie Wood指出，20~30年後科技時代爆發，並逐漸成為現實，ARK的報告卻被許多人質疑，Cathie Wood也表示，民眾會有疑慮是正常的，她也寧願民眾在恐懼時投資，而不是在瘋狂時進入市場。

Cathie Wood指出，ARK關注的破壞式創新投資以及通縮力量，可能在他處帶來不良通縮影響。若不願創新，只願意透過槓桿執行庫藏股以及配息，滿足短視近利的投資機構，將付出代價。Cathie Wood認為，在變革的時代，投資人只有站在對的一邊，並繼續保持才能生存。

Thank you, @wintonARK, for leading our exceptional analysts! You are one of the cornerstones of @ARKInvest’s success. https://t.co/3IRk0YrEBP — Cathie Wood (@CathieDWood) April 5, 2021

(中時新聞網)