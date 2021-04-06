媒體人唐湘龍。（取自臉書「飛碟早餐-唐湘龍時間」）

台鐵太魯閣號事故造成嚴重死傷，國民黨立院黨團認為，此次意外就是人禍。書記長鄭麗文昨表示，行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍都應該下台，林佳龍事後更應該接受行政調查，監察院也應介入調查。不過，蘇揆昨被問到是否應請辭，他未直接回答，僅表示這麼大的事故，政府當然有責任。

資深媒體人唐湘龍今（6）日在《觀點唐湘龍時間》表示，敗選的跑去中央當大官，這次會不會負政治責任，就看這個政府要不要臉！

鄭麗文質疑，蘇貞昌任閣揆後，大小人事案都要經過他，台鐵局長懸缺3個月，是不是因為蘇貞昌與林佳龍是宿敵，所以遲遲不核定林佳龍送的人事案？蘇貞昌欠國人交代，因此，蘇與林都要下台。

唐湘龍認為，台鐵局長吃力不討好，來是要做事的，所以綠營根本找不到人。

國民黨團總召費鴻泰更表示，他上台鐵官網搜尋行車事故月報表，最後更新在1月，就是台鐵局長變成代理後，就沒更新，從這小事就知道台鐵螺絲鬆了。

蘇貞昌表示，政府要做的事情很多，在連假時搶救傷患、搶通現場是最要緊，政府要做的事情很多，都要負起責任。

唐湘龍痛批，選輸的當大官，這次太魯閣號事故的政治責任，就看這個政府要不要臉！

(中時新聞網)