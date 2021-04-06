買房是許多人的人生目標，但隨著房價不斷攀升，不少購屋族直接放棄在台北市買房的主意，轉往外縣市尋找物件。一位女性民眾打算買房，看上了一間45年的新北市老公寓，想詢問網友意見，卻遭眾人狂勸，小心錢被當盤子

原PO在臉書社團《買房知識家（A你的Q）》上發文表示，想購買一間45年新北公寓二樓，由於是第一次購屋，希望網友能提供意見。除了花錢修繕以外，是否還會額外出裝潢費？基於安全考量，又該注意些什麼？

文章曝光，不少網友卻驚呼表示，「45年，好可怕」、「45年就不用考慮了吧」、「45年了，肌肉骨頭血管都退化了，光整型外表有什麼用？」、「45年、二樓 管線應該都堵住了」、「省小錢花大錢，還是確定兩年內就能都更了」。網友指出，老公寓通常沒有車位，而且管線老舊，容易出現問題，建議水電管線都要重拉，尤其是廁所水管。

但也有網友認為，「老屋的好地點無可取代」、「公寓至少居住空間大」。內行給4點建議，就未來效益面來說：1. 新莊、三重、中/永和、板橋為優先。2. 總樓層四層樓以下的。3. 臨8米路以上最優，或越接近越好。4. 周遭新屋價50萬以上為佳。

(中時新聞網)