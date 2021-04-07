戳破李義祥謊言！運安會證實工程車掉落前「有發動引擎」 揭太魯閣號50死真相

台鐵408次太魯閣號2日出軌，共奪走50條性命，肇事工程車老闆李義祥聲稱，他將車停在邊坡，卻因不明原因滑落；對此，國家運輸安全委員會（下簡稱運安會）6日記者會將工程車滑落過程拆成5位置點，特別的是，第3位置點停有怪手，但並未說明細節，運安會僅說過程待檢調釐清，為案情留下伏筆。

運安會主委楊宏智6日下午記者會中重建事發全貌，透過各方物證畫出一張蹤跡圖，並將過程拆為5個位置點；楊宏智說，透過行車紀錄器精確掌握到，第1位置點為工程車於第一時間停放於工地明隧道的坡頂，旁邊停有2輛怪手、散落輪胎，後來由駕駛李義祥發動向下開，轉彎時車頭角度偏移，顯示卡到樹叢，車輛暫停在第2位置點。

楊宏智分析，車子在第2位置點被樹叢卡住後，行車紀錄器因引擎關閉車輛熄火而失去畫面，而彎道現場停有一輛怪手，並堆置相當多輪胎，根據現有事證推估，該處為第3位置點。

楊宏智指出，第4位置點即為邊坡的上方，也就是工程便道的旁邊，第5點為工程車摔落鐵軌的位置；楊宏智說明，工程車是先卡在樹叢熄火後，從邊坡滾落到正線軌道，並非外傳的煞車失靈滑落，由於引擎熄火無法供電，並無行車紀錄器畫面，第4位置點則為第5位置點向上推測出來。

楊宏智說，目前能確切肯定過程的為第1、2、5位置點，但現場媒體相當好奇停在第3位置點的工程車，究竟因何原因掉落鐵軌；對此，運安會委員李綱回應，工程車所卡住的彎道狹小又陡峭，非常難通過，更遑論肇事工程車車身長達10公尺，此外，李綱還說，「那台車該不該進去走便道？大家可以思考看看，這真的是很複雜的情境。」其餘詳細過程，運安會則不願多提，僅回應涉及刑事責任，將交由檢調釐清。

透過運安會所重建的位置點圖可見端倪，在第3位置點上繪製了一輛示意怪手並重疊在現場的怪手上，但特別之處則在於，繪製的示意圖怪手吊臂與現場怪手吊臂方向並不相同，疑似在暗示現場怪手曾經移動過，為案情留下伏筆，預料這項現場蒐證資料將成為檢方調查重點。

(中時新聞網)