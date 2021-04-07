宜蘭神木園超強能量森林浴洗滌順著台七線前往明池森林遊樂區。一下車，眼前的明池神木就昂然矗立在眼前，這是一株樹齡高達1,500年的紅檜，樹高31.6公尺，靈氣逼人。

春神來了森林會知道

明池是一座人造高山湖終年雲霧裊裊，且擁有豐富的森林生態，有山羊、山羌、黃鼠狼等野生動物出沒，躲在樹叢裡歌唱的，是台灣原生種「莫氏樹蛙」。在春日百花盛開的森林遊樂區裡漫步，櫻花正熱烈綻放，明池櫻花種類豐富，包括山櫻花、關山櫻、大寒櫻與大島櫻，由於海拔較高，氣溫較低，花期較晚，當山下的櫻花季都開盡了，這裡的櫻花才正要迎向璀璨，滿山粉白，搭配青山雲霧，像仙境裡美麗的小精靈。

來這裡，可以考慮入住明池山莊森林間的小木屋享受夜晚寧靜。(圖／行遍天下提供)

在夢幻高山湖聆聽音樂饗宴

漫步明池湖畔，湖泊上敷著一層白茫茫的薄霧，湖心小島上的落羽松在細雨的滋潤下冒出了鮮綠的嫩芽，黑天鵝在湖邊涼亭周圍穿梭，涼亭有音樂家在拉小提琴，悠揚的音樂連小鴨都忍不住來湊熱鬧。這裡終年水氣旺盛，一年有高達280天的雨天，遠眺山坡上冉冉上升的山嵐，只能以如夢似幻形容。原本氣溫就比平地低6∼10°C，冬季偶有雪可賞，夏季更是避暑聖地。繼去年秋天邀請藝術團體優人神鼓演出經典劇目「聽海之心」造成轟動，今年夏天也將邀請來自台南的十鼓文化團隊與大自然合奏，期待將又是一場撼動靈魂的體驗與感受。

去年優人神鼓「聽海之心」造成轟動，今年夏天也將邀請來自台南的十鼓文化團隊與大自然合奏。(圖／行遍天下提供)

化團隊與大自然合奏。

入住迷霧森林悠然入夢

入住明池山莊，白天散步於森林步道，可盡情享受森林芬多精，徜徉山野悠然。入夜的迷霧森林夢幻令人陶醉，這裡住宿房型有歐式山莊也有山間小木屋，盡情享受在群樹懷抱裡悠然入夢，在小鳥歌唱中醒來。山莊裡設置餐廳、販賣部，用餐方便，大多是從山下運上來的新鮮食材，搭配廚師的巧手，在高山上還能夠吃到美味的家常菜讓人幸福不已。

明池山莊內住宿感受一夜好眠。(圖／行遍天下提供)

山上物資不易抵達，靠主廚料理出一桌好味在地野菜料理。(圖／行遍天下提供)

或者也可選擇入住棲蘭山莊，同為馬告生態園區的棲蘭森林遊樂區，位置海拔較低，免於舟車勞頓最適合闔家光臨。而且無論是蔣公行館、林業文化史蹟園區，步行參觀一點都不費力。蔣公行館後方，就是全長2.1公里的小泰山森林步道，處處可見天然的蕨類與藤蔓植物，可盡情享受森林浴。健行完來到峽谷吧，品嚐當地著名的馬告蔥肉包、三星蔥焗烤厚片與咖啡。最後以溫泉療癒旅途的疲憊，在「溫泉教育體驗館」泡泡碳酸氫鈉泉美人湯，舒緩緊張與壓力，讓身心都放鬆。

景點介紹

明池森林遊樂區／明池山莊

地址：宜蘭縣大同鄉英士村明池山莊1號

電話：03-989-4104

營時：08:00∼16:30

價位：遊樂區全票100元、假日120元、明池山莊原野雙人房4,400元起(另加10%)

棲蘭山莊

地址：宜蘭縣大同鄉泰雅路四段6號

電話：03-980-9777

價位：歐式雙人房4,400元起（另加10%）、峽谷吧餐點馬告蔥肉包30元、三星蔥焗烤厚片100元、拿鐵咖啡130元

《行遍天下4月號342期》

(中時新聞網)