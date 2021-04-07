【回憶殺】中天「漢堡主播」鄭亦真和國民黨內湖區黨部副主委藍恭唯因工作結緣，兩人私下互有好感，被周刊拍到去摩鐵休息，女方本來要公開戀情，意外發現自己才是第三者，崩潰在臉書PO出兩人LINE對話引發外界關注。事實上，這並非首次由採訪譜出的緋聞，早在7年前就有女主播因工作接觸知名作家，一路交往到結婚。
作家九把刀（刀大，本名柯景騰）升格當導演後名氣大增，因宣傳電影《十二夜》接受美女記者兼主播周亭羽的訪問，當時男方有交往9年的女友小內，女方也有穩定交往的竹科男友，兩人不避嫌的玩起互餵乾麵的戲碼，互動親暱又頻繁，果不其然譜出不倫戀，引發外界議論。
九把刀事後召開記者會致歉，卻吐出「我很喜歡她（周亭羽），但我希望我的未來是我女友（小內）」的經典名言，被社會大眾痛批渣到極致；切割小三周亭羽之後，九把刀轉回到正宮小內的懷抱，親手寫卡片懺悔、在臉書貼出3千多字的道歉文，稱和周亭羽偷腥的時光是「真正的一段感情」，但放棄第三者後，拚命的道歉加上日本的修補之旅，已經得到小內的諒解。沒想到半年後，這段長達10年的戀情還是走不下去，據傳小內恢復單身後改當上班族，異性緣相當不錯，日子過得更好；而周亭羽回到竹科男身邊後，沒多久也變回單身。
劈腿事件隔1年8個月後，九把刀吃回頭草，與周亭羽恢復聯繫、甚至重新交往，並於2017年結婚，婚後生下一名寶貝女兒，九把刀常常在社群平台PO出和樂的家庭生活，3日錄下老婆與女兒玩在一起的影片，感性地說：「珍惜每一個小小的快樂」十分滿意現有的幸福。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。