【回憶殺】中天「漢堡主播」鄭亦真和國民黨內湖區黨部副主委藍恭唯因工作結緣，兩人私下互有好感，被周刊拍到去摩鐵休息，女方本來要公開戀情，意外發現自己才是第三者，崩潰在臉書PO出兩人LINE對話引發外界關注。事實上，這並非首次由採訪譜出的緋聞，早在7年前就有女主播因工作接觸知名作家，一路交往到結婚。

作家九把刀（刀大，本名柯景騰）升格當導演後名氣大增，因宣傳電影《十二夜》接受美女記者兼主播周亭羽的訪問，當時男方有交往9年的女友小內，女方也有穩定交往的竹科男友，兩人不避嫌的玩起互餵乾麵的戲碼，互動親暱又頻繁，果不其然譜出不倫戀，引發外界議論。

周亭羽採訪時認識九把刀，兩人在鏡頭前互動親密。（圖／中時資料照）

九把刀事後召開記者會致歉，卻吐出「我很喜歡她（周亭羽），但我希望我的未來是我女友（小內）」的經典名言，被社會大眾痛批渣到極致；切割小三周亭羽之後，九把刀轉回到正宮小內的懷抱，親手寫卡片懺悔、在臉書貼出3千多字的道歉文，稱和周亭羽偷腥的時光是「真正的一段感情」，但放棄第三者後，拚命的道歉加上日本的修補之旅，已經得到小內的諒解。沒想到半年後，這段長達10年的戀情還是走不下去，據傳小內恢復單身後改當上班族，異性緣相當不錯，日子過得更好；而周亭羽回到竹科男身邊後，沒多久也變回單身。

九把刀事後召開記者會道歉。（圖／中時資料照）

九把刀和小內交往10年，因男方偷腥黯然畫下句點。（圖／臉書@九把刀）

劈腿事件隔1年8個月後，九把刀吃回頭草，與周亭羽恢復聯繫、甚至重新交往，並於2017年結婚，婚後生下一名寶貝女兒，九把刀常常在社群平台PO出和樂的家庭生活，3日錄下老婆與女兒玩在一起的影片，感性地說：「珍惜每一個小小的快樂」十分滿意現有的幸福。

九把刀4年前和周亭羽結婚，育有一名寶貝女兒。（圖／臉書@九把刀）

(中時新聞網)