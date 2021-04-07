性行為後想尿尿到底正不正常？還有人擔心射精後比較不容易排尿，會不會是攝護腺有問題？在網路上引起兩派論戰，醫師表示，性行為後立刻排尿，其實可以將殘存在尿道中的精液沖乾淨，對於衛生頗有助益，不過由於因為射精後，攝護腺較為腫脹，導致有人會有排尿時使不上力的狀況，無須過度擔心。

射精後想尿尿，有問題嗎？(YouTube/程威銘醫師Dr. DKK)

北市聯合醫院忠孝院區泌尿科醫師程威銘在YouTube影片中表示，射精後會想要上廁所，主要是因為性行為進行的過程中，腎臟也同時在製造尿液，只是勃起時會壓抑膀胱的尿意，等到射精後，想要尿尿的感覺又會產生。此外，勃起時攝護腺也處於充血狀態，當攝護腺腫脹時，會壓迫尿道，讓人想排尿，不過也因為攝護腺腫脹，讓有些人排尿時不好使力，或尿量不多的現象，都是受攝護腺腫脹影響。

對於網路上有一派的人認為，當攝護腺腫脹時硬要排尿，久而久之恐傷害到膀胱，甚至會導致膀胱無力，不過程威銘認為，這樣的情況並不會發生；他反而認為，藉由排尿將殘存在尿道中的精液沖乾淨，對於衛生頗有助益。

程威銘說，若射精後有尿意，他認為想上就去上，就算可能有點不好尿，但只要放輕鬆，把想排的尿液解乾淨即可，不需要刻意忍住，也不用硬擠。影片一出引起廣大迴響，已有26萬多次觀看，網友紛紛回應「終於知道我的問題了」、「15多年疑惑在今天破解了」、「這問題我真的想過欸」、「我之前也是煩惱這事情，這下子我可以放心了」、「感謝醫生！惠我良多」。

(中時新聞網)