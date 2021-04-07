台鐵在2日發生嚴重鐵路意外，造成至少50人意外身亡，衛福部隨即於3日設立賑災專戶接受民眾捐款；綠營首長也有人捐出月薪。此舉遭藍營基層諷刺，這是在買贖罪券！

台鐵在2日發生嚴重鐵路意外，造成至少50人意外身亡，衛福部隨即於3日設立賑災專戶接受民眾捐款，但遭人質疑政府打算由民眾捐款來向受害民眾進行賠償。民進黨籍首長也有人跟進捐出月薪。

對此，「瑤滾總部」執行長楊植斗指出，綠營政府有負責阿，就是捐出月薪，買贖罪券！

國民黨立委李德維今也在臉書披露，2004年南亞海嘯，當時的新聞局長林佳龍發起募捐，監察院事後調查認為，這筆款項應該是「政府收受之捐款」，林佳龍卻在政府體制之外成立「一萬個希望專案處理委員會」，並自己擔任主任委員，甚至卸任局長之後，還把這個委員會帶到 #台灣智庫，找自己的妻子與機要秘書擔任基金會要職，繼續操作執行這筆捐款。

如今，李德維說，交通部監管台鐵發生重大事故，同為政府組織中的衛福部又伸手向人民募款了！

(中時新聞網)