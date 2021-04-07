30歲香港女星李炘頤（Alina)自選美真人秀節目《美選D.n.A》出道，不僅擁有170公分高的亮眼外型，還有深厚的舞蹈底子，自18歲主修現代舞至今。然而她昨(6日)在電視台5週年晚會上表演雙人舞，就疑似因舞蹈動作過大，導致下身走光，引發全港熱議。事後她更在網上PO出表演影片，大方回應走光疑雲，「好幸運沒有拍到橘皮。」

李炘頤昨晚在電視台5週年台慶表演雙人舞，一襲薄紗透視舞衣性感逼人，讓她一出場即擄獲全場目光。然而她卻在演出過程中，疑似舞蹈動作太激烈，導致安全褲位移走光，讓她渾圓翹臀整個被看光光。更令人好奇她也在現場的男友、男團「MIRROR」成員邱士縉（Stanley）有何感想？

對於走光疑雲，李炘頤態度相當大方，還與男友一同現身受訪，她強調是先有做好安全措施，有刻意用橡皮筋加強固定，只是表演時動作大讓安全褲有點跑掉，還說她從未想過會不會走光，只擔心表演不好。而邱士縉被問起女友疑似走光，他則稱當時自己人在後台，沒看到表演不清楚，但相信女友一定跳得很好看。

李炘頤強調有做好安全措施，坦承因舞蹈動作過大，導致安全褲位移。(取自東網)

李炘頤事後更在網上PO出演出影片，感謝舞伴與她一同創造了這不可思議的時刻，開心雙人舞挑戰成功，更高EQ地回應走光疑雲，「好幸運沒有拍到橘皮。」完美演出更獲網友留言紛讚「表演超級好看」、「正到爆」、「跳得好好啊，超美」。

(中時新聞網)