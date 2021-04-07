台鐵太魯閣號408車次，2日發生擦撞包商工程車出軌意外，造成50人罹難、2百多人受傷，衛福部為此成立賑災捐款專戶，希望民眾能捐款幫助事故受害者。對於衛福部發動募款帳戶，在社會上引起許多不同意見，入口網站《Yahoo奇摩》就對「衛福部為太魯閣事故設捐款帳號，你認為合不合適？」等議題進行網路民調調查，結果發現，有93.1%的人認為此舉「不合適」，政府應負完全責任。

衛福部長陳時中6日晚間現身衛福部，說明募款情形，他表示，截至當天中午共募得2億元，將成立捐款管理及監督委員會，預計下周開會。現在正在擬定款項的使用方向和內容，希望委員會成立就提出來給社會公正人士來討論。對於外界的反彈聲浪，陳時中解釋，根據以往經驗，若政府沒出面，就容易有奇怪的勸募，導致情況更混亂。

民進黨發言人周江杰則表示，衛福部和地方政府依法成立專戶，過去都有案例，太魯閣號事故並非開先例。

對於衛福部發動募款帳戶，在社會上引起許多不同意見，因此，入口網站《Yahoo奇摩》6日就對此發起網路投票民調，以「衛福部為太魯閣事故設捐款帳號，你認為合不合適？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為4月6日至11日，截至7日0時30分為止，共有近7千多名網友投票，列出2個選項，認為「不合適，政府應負完全責任」比例佔93.1%、有7225票，認為「合適，聚集社會善心協助家屬」佔6.9%，僅531票。

Yahoo奇摩投票。(圖/翻攝Yahoo奇摩投票頁面)

(中時新聞網)