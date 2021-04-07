中共解放軍遼寧號航母戰鬥群近日通過日本宮古海峽後進入太平洋，引起日美國高度關注，隨後又聲稱在台灣周邊海域進行訓練，未來將常態性地組織類似活動，其警告美日勿在台灣問題上輕舉妄動的用意極為明顯。本次執行對台威嚇任務的遼寧艦編隊的武力規模，亦是它多次遠海演訓中最強大的一次，據歐洲相關人士粗略計算，這6艘艦艇上的各種導彈發射器的總數比整個德國海軍還多。

遼寧艦航母編隊穿越宮古海峽的消息是經日本防衞省統發布通報得知，編隊成員包括1艘055導彈驅逐艦、2艘052D驅逐艦、1艘054A型驅逐艦以及1 艘901型補給艦。於3日上午8時，日本海上自衛隊在長崎縣男女群島的西南方向470公里海域發現航母編隊行蹤，隨即派出海上巡邏機、反潛機以及驅逐艦進行警戒監視，中方航母編隊則在穿過沖繩和宮古島之間的宮古海峽後駛向太平洋。

這次首度加入遼寧號航母編隊的055型導彈驅逐艦南昌號（舷號101)，艦上有百餘具導彈發射器，是航母編隊主要的防衛與攻擊主力之一。（圖／中國軍網）

隔日中共海軍即宣布，遼寧艦航母編隊在台灣周邊海域進行年度計劃中的例行訓練，旨在檢驗部隊訓練成效，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力，今後仍將按計劃常態組織類似演訓。

若比較歷次遼寧航母編隊遠海演訓編隊組成，這次算是規模最大的一次，其配備除一艘補給艦之外，另有4艘導彈驅逐艦，這是海面上見到的，估計水下應該還會有1至2艘潛艇隨行。

這些驅逐艦都裝有多聯發的防空或反艦導彈，以及數量不一的垂直發射器。其中055大型驅逐艦的導彈發射器數量最為驚人，包括有前64、後48共計112單元的艦載通用導彈垂直發射器，以及24聯裝紅旗-10A近程防空導彈1具；052D驅逐艦則有64單元通用垂直發射系統及24聯裝紅旗-10防空導彈1具；054A則有4具8單元垂直發射系統，4聯裝鷹擊-83反艦導彈發射器2具。以上述這些導彈驅艦的導彈數量已多達352枚，若再加上潛艇上與航母上配備艦載戰機未知的導彈數量，總數將超過400枚。

成都艦是052D型驅逐艦，在055型服役前，052D是中共海軍艦艇中火力最強的驅逐艦。（圖／網路）

在網路上國防軍事社群的歐洲相關專業人士估計，遼寧艦航母編隊若不比較其他部份，僅導彈數量就比整個德國海軍可出動的導彈數量還多。按公開資料顯示，德國海軍擁有的水面戰艦包括9艘巡防艦與7艘護衛艦，另2艘多用途潛艇與一艘岸防潛艇則未配備導彈。這些不同的戰艦擁有的導彈數量從10枚至20餘枚不等，全數滿載出動的話導彈總數還不到300枚。

大陸首艘快速補給艦呼倫湖艦，目前是遼寧號航母專屬的補給艦。（圖／網路）

遼寧艦編隊能擁有如此大量的導彈數量，最主要是來自於055型驅逐艦，如果武裝滿載的話，僅一艘就配備136枚導彈，可說是個大型導彈庫。加上導彈數量不少的052D，這幾艘導彈驅逐艦也成為整個航母編隊的防護與攻擊的主力。外傳中共的航母編隊未來還可能加上075型兩棲攻擊艦，但有分析認為，此艦航速過慢，可能會拖緩航母編隊的行動，未來進入航母編隊的可能性不高。

從共軍公布的訊息顯示，遼寧艦自2012年服役後，以航母編隊進行遠海演訓至今已有5次，分別是2013年11月、2016年12月、2018年1月、2019年6月與本次2021年4月，擔任護航的驅逐艦一般配備4艘。5次演訓曾3次穿越台灣海峽，3次穿越宮古海峽，其中有一次是自宮古海峽進入太平洋後由台灣海峽北返(2016.12~2017.1)，據說最遠的一次曾到達關島附近海域。

從歷次遼寧艦航母編隊遠海演訓的過程來看，都是以台海與東海為主，對日本、美國與台灣的情勢做出針對性的回應。這次日本新首相菅義偉與美國新總統拜登即將進行會晤，日方已事先放話將就台灣與亞太的戰略與安全議題進行討論，中共必須在東海與台海兩個攸關主權的議題上強硬表態。攜帶龐大武力的艦隊出巡並高調進行演訓，警告美日不可觸碰中國主權領土的態度非常明確，如果還有更嚴重的狀況，中共可能會被迫選個地點、真刀真槍地製造點象徵性的衝突了。

(中時新聞網)