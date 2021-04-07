清明連假首日，台鐵408次太魯閣號列車2日撞上滑落到軌道上的工程車，造成重大傷亡。造成27死的第8車廂，車體嚴重變形。經連日搶修，今（7日）是台鐵列車意外發生第6天，目前最後1節的第8車廂切割，已趕在深夜零點拖出清水隧道。

發生嚴重傷亡事故的台鐵太魯閣列車，經過連日漏夜搶修，昨天下午3時20分已從隧道內拖出第7節車廂，不過列車破損脫軌。交通部常務次長兼鐵路局代理局長祁文中表示，每一節車廂撞擊損壞不一，脫離作業也不同

祁文中表示，太魯閣號第8節車廂因直接撞擊，已不像一個車廂完整形狀，車廂支離破碎，外觀只剩四分之一，幾乎成了「廢鐵」，沒有傳動軸、轉向架，只能用拉的方式帶出，由於第8節車廂離隧道口北端大約僅100多公尺，稍早請消防局協助進行車廂切割支解的，並設法進行處理運離。

交通部長林佳龍6日晚間10時許也抵達事故現場，了解現場拖吊作業進度。林佳龍表示，接下來預計再3個工作天，就能復原搶通。

太魯閣號上的近500名乘客，其中311人設籍台東，座位大都在死傷最嚴重的5到8車。至於何時台鐵花東線何時能恢復通車？林佳龍指出，現在從隧道南北2端進行結構安全檢測，項目含「是否能通車」及「結構是否要補強」，強調「沒有安全就沒有通車」。台鐵表示，20日評估出爐，若沒問題就可以通車。

(中時新聞網)