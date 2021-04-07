高雄市警局三民二分局交通分隊小隊長黃振郎，從警至今已35年，多年來他積極投身社會公益活動，不僅個人捐血累積近800次，還創辦慈善團體，出錢出力關懷弱勢、為獨居老人在家中裝設安全扶手，並利用勤餘到食物銀行分發蔬果；黃振郎自小在清寒家庭長大，但他不感到自卑，反而期許自己要隨時心存感激，將手心朝下幫助他人，古道熱腸的善舉也讓他去年獲選全國好人好事代表。「當警察是我的工作，幫助人是我最大的興趣。」

初春的高雄，艷陽曬得讓人刺眼，現職高雄市警局三民二分局交通分隊小隊長黃振郎（55歲），騎著機車穿梭巷弄，將車停在一間食物銀行外，他捲起袖子整理滿滿的蔬菜水果，猶如賣菜郎般地拿起一顆高麗菜說著：「這顆還很新鮮，可以讓一個小家庭吃好幾餐了。」這樣的畫面對黃振郎來說，可說是他休假的「最大興趣」。

除了在食物銀行當志工，黃振郎還經常利用下班時間到獨居老人家中安裝扶手。（圖／宋岱融攝）

食物銀行領餐時間一到，外頭早已出現人龍，1位低收入戶的媽媽帶著瘦小的女兒排隊，黃振郎與志工立刻為母女倆人準備營養又可口的食材，「番茄多拿幾顆吧，加蛋一起煮很營養的，小朋友就會快快長大。」接過番茄的婦人，嘴裡不斷說著謝謝，而黃振郎的溫暖微笑彷彿一切盡在不言中。

領餐民眾漸漸散去，黃振郎輕輕拂去額頭的汗珠，「走！來去幫奶奶裝扶手。」他充滿活力的吆喝聲聽得讓人振奮，才剛分發完餐點的他，連水都沒喝上一口，就拿著工具箱急著跳上機車，為的就是前往獨居的陳奶奶家中裝設安全扶手。.

之所以會一腳踏入公益行列，黃振郎回憶，22年前，他利用勤餘時間，聚集有行善共識的朋友共同創立「高雄市德播會」，希望將善心傳播出去，經過政府立案後，他也曾擔任理事長、總幹事，配合多個民間扶助團體及社會局長青中心，探視獨居老人及急難救助戶，多年來已幫助450個貧戶及獨居老人住家裝設安全扶手，另外，協助修繕房屋、改善居家環境也多達200多件，熱心服務的他也在去年獲選為全國好人好事代表。

去年黃振郎獲選全國好人好事代表，接受前副總統吳敦義頒獎表揚。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)