獲選為2020年全國好人好事代表的高雄市警局三民二分局交通分隊小隊長黃振郎，從警35年來，經常利用下班閒暇時間做公益，除了捐血、當志工，他還會到獨居老人家中裝設安全扶手，陪獨老話家常，逗得長輩呵呵笑，直呼：「有他真好。」黃振郎將休假日排滿公益活動、到處趕場，雖然假日比上班更忙，但他卻甘之如飴。

「只要獨居老人向輔具中心申請安置扶手，我不用上班就會過來服務，也順便來看一下這些老人家，陪他（她）們聊聊天。」獨居的陳奶奶日前也提出申請，黃振郎在下班後即登門裝設安全扶手，不管是畫線、打孔、到安裝，都難不倒他。

黃振郎與一群志同道合的朋友創立了慈善團體「高雄德播會」，協助清寒家庭修繕房屋。（圖／讀者提供）

最讓老人家們津津樂道的是，只要黃振郎一開口，就逗得爺爺奶奶們笑開懷，黃振郎也會與長者們開心自拍留念，要大家好好保重，「他（黃振郎）真的很用心，就像安全扶手一樣照顧保護著我們這些老人，有他真好。」陳奶奶感動的說。

黃振郎靦腆的說，他自己靜不下來，只要一到休假日就會騎著機車到處看哪裡需要幫忙，「大部分時候，我會去幫一些獨居老人家中裝設安全扶手，再去食物銀行整理蔬果，接著再去捐血，獨居老人最怕跌倒，所以家裡如果有扶手，就會減低跌倒發生機率。」

黃振郎每逢休假就到食物銀行幫忙分發物資，面對每個來領取的民眾都溫柔招呼，讓人備感窩心。（圖／宋岱融攝）

但做公益還是遇到讓黃振郎心痛的事，他記得某一年，有1位身障者欲修繕房屋的工程款遭金光黨騙取，身為警察的他得知後相當難過，於是主動協助修繕房屋、裝設無障礙設施，讓身障者安居，也讓黃振郎得到暖警稱號。

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(中時新聞網)