高雄市警局三民二分局交通分隊小隊長黃振郎，20年前與一群志同道合的朋友在勤務之餘成立「高雄德播會」，幫助老弱修繕房屋、裝置安全扶手，造福不少獨老，身為屏東萬丹農家子地的黃振郎，雖然自小家境清寒，但他謹記父母的教誨：「有能力時要盡力幫助他人。」

從警35年的黃振郎，出生在屏東縣萬丹鄉1個小農村，自小家境清寒、父母務農維生，含辛茹苦的拉拔他和3個哥哥長大，「雖然我家很窮，但是我爸媽從沒讓我們餓到，最讓我佩服的是，父母親日子雖苦還能夠對那些需要幫助的人伸出援手，我長大才知道這有多不容易。」

談起父母，黃振郎滿臉驕傲：「我永遠記得我父母告訴我，如果有能力幫助別人，就要盡力而為，這句話一直烙印在我的心中。」黃振郎父母的一席話，也讓他成為日後幫助他人的種子。

黃振郎每逢休假就到食物銀行幫忙分發物資或是照顧獨居老人，到他們家中幫忙裝設安全扶手。（圖／宋岱融攝）

「警察是我的職業，幫助人就是我的興趣。」黃振郎說，小時候他為了貼補家用，很早就外出打工，念高職時也特別選擇建教合作，讀書的同時跟著叔叔在水電行工作，「我知道這樣可以減輕父母的負擔」。而提早步出社會，也讓他比同齡孩子更早看見社會樣貌，知道這個世上還有許多需要援助的人。

「我當時也想跟我父母一樣，但因為自己能力有限，所以我就告訴自己，等到有一天我有力量時，一定要幫助他人。」因此，黃振郎警校畢業後，分發到高雄市警察局交通大隊服務，僅短短2年時間，就因為工作認真，獲選為全國績優交通警察，而工作閒暇之餘，就將做公益當作調劑生活的最佳紓壓良藥。

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(中時新聞網)