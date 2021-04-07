高雄市警局三民二分局交通分隊小隊長黃振郎，雖然出身貧苦農村家庭，但他不以出身自卑，反而更努力半工半讀考上警校，提早步出社會的他，看盡人間冷暖，深知社會還有許多需要幫助的人，因此當他畢業後分發到高雄市警局交通大隊服務時，便利用下班時間投身公益；而現年55歲的黃振郎再過4年即將退休，他表示未來將會與妻子持續幫助他人。

黃振郎的善心義舉，也讓他在去年獲選為全國好人好事代表，「我沒想到我會得獎，我只是盡力在做我喜歡的事，未來會持續做公益。」他拿出手機裡與妻兒的合照，靦腆的說著：「我的妻子和3個兒子是我最堅強的後盾，這20多年來，他們無怨無悔支持我，我才有力氣去幫助更多的人。」再過4年要退休的黃振郎，已與妻子規劃好未來生活，「我們將持續關懷弱勢、不斷散播愛。」

黃振郎一家人感情深厚，妻兒的力挺，讓他能全心投入公益。（圖／讀者提供）

同樣在交通分隊服務的警員陳振文表示，他認識黃振郎近30年，一提到他的善行就豎起大拇指，誇讚他不求回報的付出讓人感動。陳振文也被黃振郎影響，只要沒值班，兩人就會相約一起做公益，同時鼓勵交通分隊同事們一起去捐血。「別看他（黃振郎）外表很嚴肅，其實他有一顆像太陽般溫暖的心。」

陳振文也透露，8年前，黃振郎不幸染上嚴重登革出血熱，遭逢生命交關，一度被醫院發出病危通知，他在病榻數週與死神拔河，最後被幸運救回，也讓他對生命有更深一層的體悟，黃振郎說：「有些事，不做就會後悔，幫助人就是幫自己積德。」

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(中時新聞網)