台積電重回外資買超清單，能帶來多大效益，台股能否挑戰一七○○○點？

在交叉買超排行榜中，台積電（2330）在經歷了長時間被外資賣超後，終於在上周四（四月一日）重新回到了買超排行榜內，且榮登台股五日交叉買超金額第一名。在過去一季中，台積電遭到外資等法人合計賣超一千億以上，連帶著台股走勢一直只能如專欄說的「區間震盪」，甚至就整個台股的資金流向來看，大盤能撐在月線附近，主要是受益於兩大因素：

第一是美股各類股屢破歷史新高，同時間，二、三月還是走貶的美元，近來稍稍走強，在匯率影響下，外資沒有立即匯出資金的需求。此外，美國政府持續大撒幣，包括兩兆美元的基礎建設方案，又將帶動企業發展的前景之下，多空意見併陳，難以走出較直觀的走勢。

第二是台股其他大型權值股如鴻海（2317）表現不弱，即使台積電走勢遭月線反壓，影響加權指數表現，但整體而言並沒有太讓人擔心的地方。

因此，阿水分享幾個看法，讀者朋友不妨從中思考，在糾結狀態的台股中找尋獲利的機會：

首先，短線上必看的包括鋼鐵、ＩＣ設計以及面板股，資金流入的情況在清明連假前相對明顯，尤其是ＩＣ設計類股近兩個月稍稍回檔後，現在又有轉熱的趨勢；中長線則可多關注近來歐洲市場極為熱門的汽車類股，以及美股市場中轉熱門的電動車類股，從而關注台股相關供應鏈，尤其是包括車用ＩＣ、電池等關鍵零組件企業。

上周三大法人在上市類股中共買超五百三十九．二七億元，其中外資（不含外資自營商）買超四百二十．○五億，自營買超六十九．八億元，投信在上市類股則買超了四十九．四三億元。

附表為最近五個交易日三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。

三大法人上周紛紛回籠，讀者朋友除了可以多注意前述的幾大類股之外，同時也觀察，若台積電站上月線後，在利多不漲、且沒有利空訊息影響下，走勢還是偏弱，甚至加權指數莫名下跌，短線上就要小心忽然修正的風險囉。

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(中時新聞網)