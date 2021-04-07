36歲的許瑋甯，2017年被目擊與攝影師劉又年深夜約會看電影，戀情因此曝光，2019年底還傳出兩人已祕密登記結婚。過往許瑋甯談及感情總是很低調，但還是會掩飾不住喜悅，以「男友」稱呼對方並透露生活細節，不過近期面對本刊詢問感情現況時，她竟以「就還是朋友」回應，似乎在證實兩人分手的消息。

《當男人戀愛時》導演殷振豪也跟許瑋甯，利用清明連假勤跑戲院，期待衝出好票房。（圖／本刊攝影組）

四月二日晚間七點左右，身為電影《當男人戀愛時》女主角的許瑋甯，在工作人員陪同下，從影城搭計程車前往當天最後一場宣傳行程。七點四十五分，活動結束的許瑋甯和粉絲合影留念後，與工作人員搭乘計程車前往台北市大安區某餐廳，當她發現本刊記者也在場，還大方揮手致意並接受訪問。

碰到影迷要求拍照，許瑋甯都親切地配合。（圖／本刊攝影組）

許瑋甯在電影《當男人戀愛時》中有段揪心戀情，戲外的感情生活不免成為焦點，她卻在媒體面前語出驚人地說：「沒有對象，這樣可以嗎？」讓人不禁好奇她與劉又年的戀情是否生變。

這回被本刊記者問及與劉又年的現況時，許瑋甯僅表示：「希望關注在電影宣傳上，當然因為工作關係，我一定會被問到（感情），但我還是希望保留隱私。」當本刊追問她兩人現在是否沒聯絡，卻得到「沒事啦，就真的是朋友啦」、「就是還是朋友」的回答，似在委婉地證實分手傳言。至於電影上映後劉又年是否有致電關心，許瑋甯也僅回答：「朋友之間的恭喜都會有。」

許瑋甯與工作人員一同用餐，慰勞跑場一整天的辛勞。（圖／本刊攝影組）

接下來，許瑋甯與工作人員邊聊邊用餐，期間被民眾認出並上前攀談，她都一如既往地親切回應。九點半，吃飽的許瑋甯與餐廳服務人員擁抱後離開，接著與經紀人在街頭散步幫助消化，但走著走著，眼看就快到家，她卻攔了計程車離去。

用完餐後，許瑋甯與餐廳工作人員擁抱道別。（圖／本刊攝影組）

二○一九年底許瑋甯遭爆與劉又年祕婚，更被發現兩人都戴著同款戒指，但雙方都沒有對此事做出回應。三月五日晚間七點半，許瑋甯和黃河結束直播活動，與現場的粉絲簽名拍照後，一同前往附近的餐廳吃飯，直到次日的零點三十分，才獨自搭乘計程車離開。

活動結束後許瑋甯與工作人員驅車前往餐廳，見到本刊鏡頭也微笑示意。（圖／本刊攝影組）

途中許瑋甯發現本刊記者，進家門前，她展現一貫的高情商與親和力，當本刊記者問她：「老公什麼時候回來？」她竟表示：「他（劉又年）不是我老公，謝謝！」語氣中甚至透露他們連情侶關係也不是了。二十天後，有媒體報導許瑋甯表示「沒有對象」，並強調現在除了工作，仍有家人和朋友陪伴，避談劉又年。

許瑋甯與黃河（中）結束直播工作後，一起步行到餐廳吃飯。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)