許瑋甯在電影《當男人戀愛時》與邱澤甜蜜戀愛，現實中的她似乎已恢復單身。（圖／金盞花大影業提供）

36歲的許瑋甯，2017年被目擊與攝影師劉又年深夜約會看電影，戀情因此曝光，2019年底還傳出兩人已祕密登記結婚。過往許瑋甯談及感情總是很低調，但還是會掩飾不住喜悅，以「男友」稱呼對方並透露生活細節，不過近期面對本刊詢問感情現況時，她竟以「就還是朋友」回應，似乎在證實兩人分手的消息。

過去許瑋甯不時地秀出和劉又年的放閃照，兩人也常一起出遊。（圖／翻攝自許瑋甯臉書）

過去許瑋甯聊到劉又年，雖然態度低調，至少會很肯定地說出「男友」一詞，並簡單分享兩人的生活。去年她接受本刊專訪，提及劉又年時說道：「感情都很好，我們認真感受生活，因為到最後不管職業是什麼，五光十色的演藝圈，不都還是該回歸平凡的生活，我正在平凡地與我男友相處著。」

對於兩人平時的互動，許瑋甯先是開玩笑地表示，和一般人一樣就是刷牙、上廁所這種日常，接著才聊到兩人喜愛的「平凡生活」，「我們就是會看看電影，聊聊最近看了什麼書、聽了什麼音樂，生活瑣碎的一些事情，會聽到一些彼此的感想，也會分享一整天的生活。」看來很享受「平淡就是幸福」的相處模式。

和阮經天交往8年，是許瑋甯最受人關注的一段戀情。（圖／報系資料庫）

許瑋甯最有名的一段情，便是和金馬影帝阮經天交往八年，期間雖經歷男方多次爆出劈腿，還有上酒店尋歡、跟韓國女星尹恩惠電話傳情及偷吃大陸已婚女星等傳言，但她依然不離不棄。直到二○一五年三月，由於阮經天的花邊新聞持續不斷，讓許瑋甯忍無可忍，最後戀情告吹。

之後雖數度傳出，許瑋甯禁不起阮經天連哄帶求而心軟復合，也讓阮經天深信她遲早會搬回兩人同居的房子。但二○一五年十月底，許瑋甯就傳出疑似因拍攝電影《失控謊言》，與小她五歲的同片演員王柏傑發展新戀情，兩人之後還被網友爆料在日本京都甜蜜約會，不過所有的傳言都被雙方否認，始終以「朋友」稱呼對方。

拍攝《失控謊言》時，許瑋甯和王柏傑一度傳出曖昧，但兩人皆否認。（圖／前景提供）

《紅衣小女孩》中，許瑋甯與黃河有不少親密互動。（圖／威視提供）

直到四年前，許瑋甯被拍到和「攝影界蔣友柏」劉又年牽手看電影，她才大方認愛，並坦言兩人從學生時期就相識，因為工作才重新搭上線，更誇對方「是一個非常非常好的人，尊重女生的紳士。」但對於交往細節，許瑋甯仍一如往常低調不願多談，強調「我要保護他」，讓人深切感受到她對這段感情的認真。不過許瑋甯近期宣傳電影時，面對媒體提起劉又年，態度已不像之前想低調卻藏不住喜悅，可明顯嗅出兩人早就情已逝了。

據傳劉又年近期被問到許瑋甯，態度顯得很沉默，讓人感覺不尋常。（圖／翻攝自劉又年臉書）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)