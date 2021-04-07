36歲的許瑋甯，2017年被目擊與攝影師劉又年深夜約會看電影，戀情因此曝光，2019年底還傳出兩人已祕密登記結婚。過往許瑋甯談及感情總是很低調，但還是會掩飾不住喜悅，以「男友」稱呼對方並透露生活細節，不過近期面對本刊詢問感情現況時，她竟以「就還是朋友」回應，似乎在證實兩人分手的消息。

娛樂圈也有不少分手後還是朋友的案例：例如穩交7年的路嘉怡和張震嶽，後來因人生目標不同而分手，但雙方曾一同在廣播節目聊分手原委，去年本刊也直擊兩人帶著各自另一半一起參加烤肉趴。

Selina與張承中結束5年婚姻後依舊保持友好，男方不但協助女方法律事宜，有新戀情也會問女方看法，女方還笑說是因為前幾世的因果太深。

信與WeiWei交往17年多次傳出婚訊，最後仍是分手收場，但兩人仍會互相關心，一起出席社交活動，男方甚至表示會負責彼此的後半生。

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(中時新聞網)