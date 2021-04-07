四月一日愚人節當天，交往近9年的大飛和「果凍姐姐」楊晨熙同時在IG曬出黑白照，並寫下「謝謝你，祝福你一切順利」，宣告兩人情散。在大飛宣布分手的前6天，本刊直擊他和網路正妹陳比熊，以及爆出緋聞的阿虎和「國光女神」愷愷，2對男女先去按摩鬆一下，再到柯震東家開的夜店續攤，生活看來相當愜意。

4月1日愚人節當天，大飛與交往近9年的楊晨熙同時發文「The End」宣告分手。（圖／翻攝自IG）

三月二十六日零時三十分左右，本刊記者在台北市大安區，巧遇大飛帶著長相神似楊晨熙的網路正妹陳比熊，以及緋聞傳了許久的阿虎和愷愷，兩對男女一起現身知名養生會館。等待按摩的期間，大飛還與陳比熊開心地交談。按摩行程結束後，一行人一同走到巷子裡，坐上大飛駕駛的香檳金名牌老車，前往柯震東家開的夜店續攤。

大飛（右1）與戴著情侶帽的阿虎、愷愷及陳比熊（左1）按摩完從店裡走出來，神情十分放鬆。（圖／本刊攝影組）

直到半夜四點多，大飛因發現本刊記者行蹤，獨自駕車先行離去，戴著情侶帽的愷愷與阿虎，則靠得很緊一同走出夜店，獨留陳比熊一人在店裡。到了四月一日，大飛與楊晨熙便在IG宣告九年情滅，稱彼此還是好朋友，大飛另透過經紀人表示「對未來的方向不同，所以決定祝福對方的人生。」

眾人到柯震東家的夜店續攤，清晨4點多大飛獨自開車離去，阿虎和愷愷則一起步行離開，留下陳比熊一人在店內。（圖／本刊攝影組）

十年前，大飛還在錄音室工作時，就對前來錄音的楊晨熙一見傾心，之後藉探班名義成功認識對方，並鼓起勇氣追求，因為太過小心翼翼，他連「該怎麼親楊晨熙」都要請教別人。二○一八年十二月，大飛在美國紐約布魯克林大橋旁的旋轉木馬，單膝下跪向當時交往七年的楊晨熙求婚，影片曝光後感動無數粉絲；隔年四月，同居中的兩人還表示「今年底會登記」，透露已做好當爸媽的心理準備。

2018年被大飛求婚成功後，隔年楊晨熙被本刊直擊與一名灰衣男子牽手用餐，該男子還頻頻摸她的背，楊晨熙經紀人解釋，對方是幫忙拍掉她身上的貓毛。（圖／本刊攝影組、衛視提供）

不過到了二○一九年十一月，本刊捕捉到楊晨熙在台北市某知名薑母鴨店，與一名灰衣男邊用餐邊牽手，期間灰衣男更不停地撫摸她的大腿及背部，她也完全沒有拒絕或閃躲。事後大飛解釋當天本來也要前往聚餐，因工作纏身才沒去，且灰衣男是熟識的朋友，楊晨熙也說對方只是覺得她身上貓毛太多，所以才幫忙處理。

今年二月，楊晨熙被媒體問到結婚進度時，竟坦言雙方已達成｢若找到更適合對象就好聚好散」的共識，似乎也替這段戀情留下伏筆。果然，楊晨熙話才說完，一個多月後這段戀情就宣布已畫下休止符。

身材火辣的陳比熊，長相與楊晨熙頗為神似。（圖／翻攝自陳比熊IG）

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(中時新聞網)