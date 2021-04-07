台灣國際名導李安獲得有「英國奧斯卡獎」之稱的第74屆英國電影學院（BAFTA）終身成就獎肯定，是首位獲此榮譽的華人導演。他除了向主辦單位表達感謝之意，同時心繫台灣，對近日台鐵408次太魯閣號事故傷亡者致上深切哀悼與慰問。

李安透過助理李良山表示：「在這困難的一年，受到BAFTA 給我這個鼓勵，內心感覺很溫暖。我會繼續努力。祝福所有拍電影，愛電影的人。謝謝大家關心。也想向在花蓮不幸受難的朋友們致上慰問之意。大家保重！」

李安執導《臥虎藏龍》、《斷背山》、《少年PI的奇幻漂流》等作品，並獲多座主要國際電影獎項的肯定，包括兩屆奧斯卡金像獎、兩屆金球獎、兩屆威尼斯影展最佳影片金獅獎以及兩屆柏林影展最佳影片金熊獎。

李安也向主辦單位表達謝意，「英國在我的職業生涯中一直對我很好，尤其是《理性與感性》。這邊感覺就像我的第2座電影學校，獲獎對我來說是莫大的榮耀」。英國電影學院獎終身成就獎歷年得主包括卓別林、伊麗莎白泰勒、亞佛烈德·希區考克、史蒂芬·史匹柏等人。頒獎典禮將在本月11日舉行。

(中時 )