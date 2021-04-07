郭台銘大手筆灑出近50億元以私募方式投資台康生技(6589)5.5萬張，私募價格與本次現金增資價格同價(約90元左右)。台康生技私募案將在近期的董事會提出，並將在6月的股東常會上表決。

鴻海暨永齡集團創辦人郭台銘指出，這次投資台康生技是歷經4個月以上嚴謹及不同面向的審慎評估，「兩個評估團隊都一致把台康生技列為首選，在與經營團隊見面後，了解經營者的理念及看到團隊踏實的精神及宏觀的國際化視野，更確定了我投資台康生技的決心。我將從旁協助，提供全球經營人脈網絡及自動化宏觀思維協助台康公司拓展國際事業版圖，一步一步落實產業國際化與自動化，並加速建構台康生技在全球生技的地位與價值」。

台康生技上個月乳癌生物相似藥臨床三期主要療效數據成功達標,符合美國及歐盟生物相等性標準,生產廠去年也優先取得日本厚生勞動省 PMDA查廠通過，後續美國FDA與歐盟 EMA也將進行查廠，且委託開發製造生產CDMO業務也正逐年快速成長。

台康生技總經理劉理成說，台康成立已邁入第九年，一直堅持雙引擎的商業模式，如今我們看到這兩個引擎都已發動，並帶動這一、兩年營收的快速成長；但環視全球的競爭態勢，要與全球一流的公司競爭，常感到資金與國際人才的不足，郭創辦人此時的資金挹注並無私地提供他長期在全球政經及產業所擁有的人脈資源，此時將是台康生技啟動全球策略布局的時候，我們將加速並擴大在生物相似藥產品線開發及委託開發暨製造服務 CDMO 雙軌事業版圖，在既有基礎下擴大多樣化產品與產線，連結並整合生物藥開發與生產之上、中、下游,並延伸至細胞及基因治療領域的開發及生產，除台灣既有佈局外，將積極展開國際間各種形式的合作、聯盟及併購的機會，打造台康生技成為全球生物藥的重要開發與製造中心。

(時報資訊)