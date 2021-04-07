由於市場需求及市占率穩健成長，亞德客-KY(1590)3月接單及出貨金額均創單月歷史新高，營收達到23.86億元，年增38％，第1季合併營收59.32億元，年增88％，亦創單季營收歷史新高。由於第2季進入傳統旺季，法人估計營收有望續創新高。

公司指出，3月來自機床設備、電池行業及汽車製造行業出貨有較高成長率，是帶動營收再攀高峰原因。

觀察日本JMTBA大陸訂單連續3個月成長擴張至三位數，法人指出，就日本自動化同業展望看來，後續大陸訂單仍維持高速成長，因亞德客-KY產銷集中大陸，成長速度將明顯優於同業。

大陸在5G、半導體、基礎建設需求持續，此次循環在政策支持下，預估時間將長達八季以上。此外，亞德客-KY今年第2季線軌出貨增速，法人估今年將有倍數營收成長，挹注公司新的動能。在營運狀況大好下，公司持續擴充產能，2021年資本支出從先前計畫的20～30億元，提高至30億元，並持續拓展市占率。

(時報資訊)