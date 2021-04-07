海悅(2348)3月合併營收為新台幣4.27億元，年增率121.01％，首季合併營收12.35億元，年增率129.3％。海悅3月合併營收4.27億元，是因為全台代銷版圖持續擴張，布局低基期區域房市，且房市以自住、首購、首換為主力購屋族群，公司與政府房市政策同軌，代銷合理的單價總價產品，憑藉大數據精準行銷策略，推升3月合併營收年增率121.01％。

展望第2季，海悅第二季預計進場銷售的代銷建案有台北市有4筆個案，新北市有3筆個案，以及台中市等建案，隨著區域房市銷售展望佳，第2季業績來源無虞。

海悅3月公告以土地總價款新台幣6.7億元，向長耀建設取得新北市板橋區新興段248.47坪土地，係規劃與新潤建設共同開發板橋湳雅夜市生活圈住宅案，公司持續與理念契合建商策略合作，共同開發、銷售不動產，為公司挹注穩定的代銷本業與轉投資收益。

(時報資訊)