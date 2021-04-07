癌症是民眾健康的大敵，但許多癌種早期毫無症狀，一旦感覺不適，往往已經進入中晚期，錯失及早處置的黃金期。無論哪種癌症，早期發現早期治療，都能獲得較好的預後。目前醫學上多以預防醫學角度，在健檢或就醫時，透過更新穎的醫療設備，找出早期癌變。三峽恩主公醫院為有效提升癌症診斷與追蹤率，引進最新機型的分子醫學級正子斷層造影(mPET/CT)，就是要讓癌細胞無所遁形。

院方表示，高階分子醫學級正子斷層造影儀（mPET/CT）是目前當今讓癌細胞現形的頭號利器。最大的優點在於對分子影像訊號具有高敏感度，可提供清晰的斷層掃描影像和定性、定量分析方法。mPET/CT擁有32,448顆昂貴晶體，等同三萬多顆衛星在偵測訊號(一般只有1萬多顆)，不僅具高清晰、高對比及高靈敏的影像外，掃描範圍加大，並且掃描時間可縮減，讓檢查舒適且快速。

恩主公醫院引進高階分子醫學級正子斷層造影儀，為癌症預防與治療添生力軍。(圖/恩主公醫院提供)

除此之外，高階分子醫學級正子斷層造影儀具有電腦斷層低劑量成像技術，比傳統PET/CT輻射劑量下降50%以上，提供民眾較安全且有保障之全身性檢查。

對於癌症患者來說，癌細胞是否獲得有效控制、有無轉移、是否復發，都是想要確知的項目。對此，高階分子醫學級正子斷層造影儀能提供必要資訊，協助醫師對患者進行精準治療。恩主公醫院指出，媲美醫學中心等級的最新型mPET/CT掃描儀，能讓臨床診斷更精確，讓病人早期獲得治療，希望提供癌症病人最好、最適當、最有效的醫療資源及服務。

(中時新聞網)