國會頻道-立法院議事轉播，賴士葆片段約從9時20分起。

台鐵太魯閣號事故造成嚴重死傷，立法院昨(6日)首次院會，多位藍委在國是論壇輪番砲轟執政黨，其中立委賴士葆痛批，「內閣當然要改組 林佳龍下台不夠，蘇貞昌也要下台，內閣全面改組，蔡英文向全民道歉」；賴士葆表示，蘇貞昌、林佳龍都用還有事要善後當作戀棧藉口，但他以八掌溪事件發生後，時任副閣揆的游錫堃辭職負責為例說「學學游錫堃下台吧，負政治責任 給政務官一點風骨」。

蘇貞昌5日視察台鐵指揮中心時，針對是否應請辭回應，這麼大的事故，政府當然有責任，但現在要做的事很多，搶救工作最要緊，在各方面都要持續做好。蘇當時表示，政府要做的事情很多，在連假時搶救傷患、搶通現場是最要緊，另外現在疫苗20萬劑進來，政府也忙著要怎麼樣讓民眾、更多需施打的民眾儘快施打；還有旱象也愈來愈嚴峻，一直還沒有解決，政府要做的事情很多，都要負起責任。

對此，賴士葆6日在國是論壇中提到，「以非常悲痛、悲憤心情在這裡做國是論壇，看到太魯閣事件發生，當總統蔡英文去看了家屬，家屬說你每次都這樣說改不了，蔡總統你聽進去了嗎？講這麼多做這麼少，看看兩年多前的普悠瑪事件死了18人，兩年多後，台鐵有改嗎？有要求蘇貞昌改嗎?此次太魯閣事故列全世界近10年火車死傷的前10名，可悲、可恥、丟臉丟到國際」。

賴士葆進一步說，看到國際有多少人慰問、悼念死者家屬，可是政府有人負責嗎？這就是道道地地就是官僚殺人、政府殺人，這時候內閣當然要全面改組，林佳龍下台不夠，蘇貞昌也要下台，蔡英文向全民道歉，蘇貞昌、林佳龍都說有很多善後要做，蘇還大言不慚說要治水、防疫，所以不能走，「好笑好笑真好笑！你走了，還有比你強的人來做」。

賴士葆指出，「林佳龍、蘇貞昌都用還有事要善後當作戀棧藉口，請看一看、想一想過去的前教育部長蔣彥士、前省教育廳長黃昆輝、前行政院副院長游錫堃，這些人都曾因重大事故下台負責，他也有很多事要做啊！蘇貞昌學學游錫堃下台吧，負政治責任 給政務官一點風骨。」

(中時新聞網)