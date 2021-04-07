直撞隧道山壁的408次太魯閣號，經連夜搶通，終於在今天（7日）凌晨把撞得最慘的第8節車廂拖出隧道。請辭待命的交通部長林佳龍指出，多虧一名70歲老師傅到場指點，才順利把車廂拖出，接下來將進行軌道、電力等工程作業，希望趕在20日前復駛。

這起事故中，第8車廂作為車頭（往台東方向），撞到工程車後出軌，再以逾百公里的時速撞上隧道口，車體衝進隧道沿著山壁滑行300多公尺才停下，加上被後面的車廂擠壓，「第8節一半都不見了」。

在拉出第7節車廂後，台鐵欲以切割方式拖出第8車廂，不料過程中不太順利，搶通工作一度暫停。後來一名已退休的70歲老師傅分享，認為應把能架在鋼軌上固定的轉向架當支撐點，再把車廂拖出來。

林佳龍說，多虧這名師傅獻策，「不然原先採取破壞式的方法，需要的時間可能比較久，因為（隧道）裡面沒什麼迴旋空間。」

所有車廂陸續拖出後，台鐵今天將進入清水隧道內整理，待檢方、運安會再次勘查完畢，重新鋪設鋼軌、枕木及相關電力、號誌設備。另外，結構安全技師也將全面檢測，提供補強建議，「希望按照原定計劃，20日前完成相關工作。」

(中時新聞網)