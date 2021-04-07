網路傳言吃香蕉後不可以喝水，會導致腹瀉，嚴重者甚至會全身脫水、休克暈厥，這是真的嗎？另外，醫院門診中，腹瀉是常見病灶，醫師常提醒病患，腹瀉時應多補充水分，以免拉肚子引起到脫水現象。除了水分補充以外，飲食上也需以食用稀飯等清淡低油料理為主，但是也有人說拉肚子應該要補充蘋果跟香蕉，不過，這兩種食材不是便祕的好搭檔嗎？腹瀉也可以吃嗎？

●水果皆含膳食纖維量及果糖 非造成腹瀉、脫水主因

對此，「食藥闢謠專區」指出，經查食品成分資料庫，香蕉的膳食纖維量及果糖含量與其他常見水果，如蘋果，幾無差異，更不會因為食用香蕉後喝水導致腹瀉、脫水。

●蘋果非水溶性膳食纖維含量高 帶皮吃恐致拉肚子

而衛生福利部南投醫院營養室表示，蘋果富含果膠，果膠具有保護腸壁、吸附水分幫助排泄物成形，進而改善腹瀉的作用；不過，蘋果皮的非水溶性膳食纖維含量較高，如果帶皮一起吃，可能會增加拉肚子的症狀，建議蘋果可先削皮再吃。

●黃皮、黑點香蕉助排便 偏綠香蕉改善腹瀉

若為較黃皮、帶有黑點的香蕉，因熟成因素其中的果膠已經較容易吸收消化，水溶性膳食纖維含量也較高，較適合有便祕症狀或排便不順的人；若有拉肚子狀況的話，南投醫院營養室建議，最好選擇較偏綠的，因為偏綠香蕉含有鞣質，具有收斂性，且尚未完全成熟的香蕉富含抗性澱粉，難以被腸道消化，有助改善拉肚子。

南投醫院營養室提醒，腹瀉原因不同，若有腹瀉困擾，應立即就醫檢查，對症治療，再輔以食療減緩症狀。

(中時新聞網)